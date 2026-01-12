Рейтинг@Mail.ru
Соболенко ответила на вопрос об отказе украинки жать ей руку - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Теннис
 
13:56 12.01.2026 (обновлено: 13:57 12.01.2026)
Соболенко ответила на вопрос об отказе украинки жать ей руку
Соболенко ответила на вопрос об отказе украинки жать ей руку
Белоруска Арина Соболенко в ответ на вопрос об отказе украинки Марты Костюк пожать ей руку после финала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Соболенко ответила на вопрос об отказе украинки жать ей руку

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко в ответ на вопрос об отказе украинки Марты Костюк пожать ей руку после финала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене заявила, что во время соревнований думает только о теннисе.
В воскресенье первая ракетка мира Соболенко выиграла турнир в Брисбене, обыграв в финале украинку Марту Костюк (20) со счетом 6:4, 6:3. Белоруска выиграла данный турнир второй год подряд. После завершения матча Костюк держалась на расстоянии от Соболенко и отказалась от традиционного рукопожатия.
«
"Дело в их позиции. Что я могу сделать? Когда я выхожу на корт, я думаю только о теннисе и о том, что мне нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по другую сторону сетки, я просто выхожу и соревнуюсь как спортсменка", - цитирует Соболенко La Repubblica.
Соболенко 27 лет. Трофей стал для белоруски 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила по количеству титулов соотечественницу Викторию Азаренко (21) и вошла в тройку самых титулованных действующих теннисисток, уступая американке Винус Уильямс (49) и польке Иге Швёнтек (25).
Арина Соболенко с возлюбленным - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения
