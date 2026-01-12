Рейтинг@Mail.ru
Смертин примет участие в экстремальном марафоне в Якутии
10:19 12.01.2026 (обновлено: 10:53 12.01.2026)
Смертин примет участие в экстремальном марафоне в Якутии
спорт, россия, оймякон, якутск, алексей смертин
Футбол, Спорт, Россия, Оймякон, Якутск, Алексей Смертин
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанк Алексей Смертин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Алексей Смертин. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Около 100 экстремалов из разных стран примут участие в VII марафоне "Полюс Холода" в Якутии, среди них экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который пробежит ультрамарафон на 50 километров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь марафона Анна Лебединская.
По информации организаторов, с первых дней января в Якутск начали прибывать участники VII марафона "Полюс Холода", который пройдет 16-17 января на трассе между селами Томтор и Оймякон в Оймяконском районе Якутии. Мероприятие включает забеги на короткие дистанции в 5, 10, 15 километров и 21,1 километра, а также длительные дистанции на 42,2 километра и 50 километров (ультрамарафон).
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
11 января, 22:44
"Регистрацию на седьмой марафон прошли 96 человек. В этом году забег состоится 16 и 17 января. Участие примут представители 44 регионов России, а также Беларуси и Японии. Хедлайнером мероприятия станет известный спортсмен - экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин. Он пробежит дистанцию ультрамарафона - 50 километров", - сказала Лебединская.
Она добавила, что событие в этом году посвящено 100-летию Индигирской экспедиции геолога, географа, первооткрывателя, специального корреспондента Академии наук СССР Сергея Обручева.
В январе 2025 года в шестом экстремальном марафоне в Якутии приняли участие полсотни спортсменов из 16 регионов России. По данным Якутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей, температура воздуха составила минус 46 градусов мороза.
В разное время в марафоне участвовали полицейский из Италии Паоло Вентурини, спортсмен-экстремал из Молдавии Дмитрий Волошин и другие.
Местность Оймякон считается Полюсом холода, более 80 лет назад там была зарегистрирована рекордная температура - минус 71,2 градуса.
В 2025 году Смертин, увлекшийся марафонским бегом после окончания футбольной карьеры, пробежал ультрамарафон в Сахаре протяженностью 252 км.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Баринов проходит медосмотр с "Локомотивом"
Вчера, 09:37
 
ФутболСпортРоссияОймяконЯкутскАлексей Смертин
 
