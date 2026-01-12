Смертин примет участие в экстремальном марафоне в Якутии

ЯКУТСК, 12 янв – РИА Новости. Около 100 экстремалов из разных стран примут участие в VII марафоне "Полюс Холода" в Якутии, среди них экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, который пробежит ультрамарафон на 50 километров, сообщила РИА Новости пресс-секретарь марафона Анна Лебединская.

По информации организаторов, с первых дней января в Якутск начали прибывать участники VII марафона "Полюс Холода", который пройдет 16-17 января на трассе между селами Томтор и Оймякон в Оймяконском районе Якутии. Мероприятие включает забеги на короткие дистанции в 5, 10, 15 километров и 21,1 километра, а также длительные дистанции на 42,2 километра и 50 километров (ультрамарафон).

"Регистрацию на седьмой марафон прошли 96 человек. В этом году забег состоится 16 и 17 января. Участие примут представители 44 регионов России , а также Беларуси Японии . Хедлайнером мероприятия станет известный спортсмен - экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин . Он пробежит дистанцию ультрамарафона - 50 километров", - сказала Лебединская.

Она добавила, что событие в этом году посвящено 100-летию Индигирской экспедиции геолога, географа, первооткрывателя, специального корреспондента Академии наук СССР Сергея Обручева.

В январе 2025 года в шестом экстремальном марафоне в Якутии приняли участие полсотни спортсменов из 16 регионов России. По данным Якутского управления по метеорологии и мониторингу окружающей, температура воздуха составила минус 46 градусов мороза.

В разное время в марафоне участвовали полицейский из Италии Паоло Вентурини, спортсмен-экстремал из Молдавии Дмитрий Волошин и другие.

Местность Оймякон считается Полюсом холода, более 80 лет назад там была зарегистрирована рекордная температура - минус 71,2 градуса.