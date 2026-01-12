Рейтинг@Mail.ru
Чехович перешел из "Сибири" в "Амур"
Хоккей
 
14:22 12.01.2026
Чехович перешел из "Сибири" в "Амур"
Чехович перешел из "Сибири" в "Амур"
Чехович перешел из "Сибири" в "Амур"

Иван Чехович (Сибирь) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский нападающий Иван Чехович перешел из "Сибири" в хабаровский "Амур", сообщается в Telegram-канале новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В результате обмена состав "Сибири" пополнил 27-летний форвард Илья Талалуев, контракт с которым рассчитан до конца сезона-2026/27. Срок соглашения Чеховича с "Амуром" не раскрывается.
Чеховичу 27 лет. Он присоединился к "Сибири" в октябре 2025 года в результате обмена с "Шанхайскими драконами", куда перешел в августе. Также в КХЛ он выступал за подмосковный "Витязь", ярославский "Локомотив", нижегородское "Торпедо" и московское "Динамо". Всего на его счету в лиге 149 очков (74 гола + 75 передач) в 300 матчах. В 2017 году он был выбран в седьмом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Сан-Хосе Шаркс", за основную команду которого провел четыре игры и отдал одну результативную передачу.
Талалуев играл за хабаровчан с мая 2024 года. Также в КХЛ россиянин выступал за московский "Спартак". В его активе 104 результативных действия (50+54) за 316 матчей в лиге.
Хоккей - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Названы лучшие игроки недели в КХЛ
