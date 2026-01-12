Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча прошла в воскресенье в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Хиляля". "Аль-Наср" вел в счете благодаря голу Криштиану Роналду (42-я минута). Волевую победу хозяевам принесли реализовавший пенальти Салем Аль-Давсари (57), Мохамед Канно (81) и Рубен Невеш (90+2), также отличившийся с 11-метровой отметки. На 60-й минуте прямую красную карточку получил вратарь "Аль-Насра" Наваф Аль-Акиди.

Роналду забил 15-й мяч в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Он лидирует в таблице лучших бомбардиров, на два гола опережая своего одноклубника Жуана Феликса.