Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем"
"Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T23:11:00+03:00
саудовская аравия
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Хиляля". "Аль-Наср" вел в счете благодаря голу Криштиану Роналду (42-я минута). Волевую победу хозяевам принесли реализовавший пенальти Салем Аль-Давсари (57), Мохамед Канно (81) и Рубен Невеш (90+2), также отличившийся с 11-метровой отметки. На 60-й минуте прямую красную карточку получил вратарь "Аль-Насра" Наваф Аль-Акиди.
Роналду забил 15-й мяч в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Он лидирует в таблице лучших бомбардиров, на два гола опережая своего одноклубника Жуана Феликса.
"Аль-Хиляль" (38 очков), остающийся непобедимым после 14 сыгранных матчей, лидирует в турнирной таблице. "Аль-Наср" (31), который потерпел третье поражение подряд и не побеждает на протяжении четырех туров, идет вторым.