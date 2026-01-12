Рейтинг@Mail.ru
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:11 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ronaldu-2067477600.html
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем"
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем"
"Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T23:11:00+03:00
2026-01-12T23:11:00+03:00
футбол
спорт
саудовская аравия
криштиану роналду
рубен невеш
жуан феликс
аль-наср
аль-хиляль (эр-рияд)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262095_0:226:1080:834_1920x0_80_0_0_b04edb9eec6ba316ccb7388502b64e30.jpg
https://ria.ru/20260112/real-2067465249.html
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003262095_0:125:1080:935_1920x0_80_0_0_085a42d09a185bebe3ce2e380c276305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, саудовская аравия, криштиану роналду, рубен невеш, жуан феликс, аль-наср, аль-хиляль (эр-рияд)
Футбол, Спорт, Саудовская Аравия, Криштиану Роналду, Рубен Невеш, Жуан Феликс, Аль-Наср, Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче с "Аль-Хилялем"

Гол Роналду не спас "Аль-Наср" от поражения в матче лидеров саудовской лиги

© Соцсети футболистаКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети футболиста
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Аль-Наср" уступил "Аль-Хилялю" в матче 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Эр-Рияде и завершилась со счетом 3:1 в пользу "Аль-Хиляля". "Аль-Наср" вел в счете благодаря голу Криштиану Роналду (42-я минута). Волевую победу хозяевам принесли реализовавший пенальти Салем Аль-Давсари (57), Мохамед Канно (81) и Рубен Невеш (90+2), также отличившийся с 11-метровой отметки. На 60-й минуте прямую красную карточку получил вратарь "Аль-Насра" Наваф Аль-Акиди.
Роналду забил 15-й мяч в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Он лидирует в таблице лучших бомбардиров, на два гола опережая своего одноклубника Жуана Феликса.
"Аль-Хиляль" (38 очков), остающийся непобедимым после 14 сыгранных матчей, лидирует в турнирной таблице. "Аль-Наср" (31), который потерпел третье поражение подряд и не побеждает на протяжении четырех туров, идет вторым.
Хаби Алонсо и Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Не простили поражения от "Барселоны": "Реал" избавился от главного тренера
Вчера, 21:30
 
ФутболСпортСаудовская АравияКриштиану РоналдуРубен НевешЖуан ФеликсАль-НасрАль-Хиляль (Эр-Рияд)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала