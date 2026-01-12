Не простили поражения от "Барселоны": "Реал" избавился от главного тренера

РИА Новости Спорт — об очередном громком увольнении в мировом футболе.

Новый год. И тренеры новые

Наступивший 2026-й поражает количеством отставок главных тренеров топ-клубов. Первого января лондонский "Челси" указал на дверь Энцо Мареске, с которым "синие" побеждали в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира в США. Следом "Манчестер Юнайтед", который никак не может найти выход из многолетнего кризиса, наконец попрощался с Рубеном Аморимом. Ну а 12 января дошла очередь и до испанского чемпионата: мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил об увольнении Хаби Алонсо менее чем через сутки после досадного поражения в "Эль-Класико". Решение об отставке было принято по обоюдному согласию сторон.

« "Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и уважением всех болельщиков "Реала", потому что он является легендой "Реала" и всегда представлял ценности нашего клуба. "Реал" всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за работу и преданность и желает им удачи на новом этапе их жизни", — говорится в заявлении "королевского клуба".

© Getty Images / Anadolu Хаби Алонсо © Getty Images / Anadolu Хаби Алонсо

Первые инсайды

Накануне авторитетная Marca писала, что Хаби Алонсо может быть уволен в случае разгромного поражения от "Барселоны". Нет, разгрома не случилось. "Реал" дважды проигрывал, дважды сравнивал счет в течении дополнительного времени к первому тайму... И все равно упустил победу (2:3), а вместе с ней и Суперкубок Испании, который второй год подряд отправляется в Каталонию.

Сегодня же, после заявления об увольнении Алонсо, появилась информация, что случившееся стало шоком для игроков "сливочных". Они якобы не ожидали столь жесткого решения боссов по испанскому специалисту. Что не удивительно, ведь еще полтора месяца назад пресса была уверена, что руководство мадридцев полностью поддерживает 44-летнего рулевого и рассматривает его как ключевую часть проекта футбольного гранда (контракт подписывали до 30 июня 2028 года). Впрочем, другие журналисты дают совсем другую информацию по атмосфере внутри "Сантьяго Бернабеу": вроде как Хаби Алонсо сам решил расстаться с "Реалом" из-за отсутствия поддержки от клуба, неуважения со стороны звездных игроков и их раздутого эго.

Наконец, известный инсайдер Фабрицио Романо разузнал, что у Хаби Алонсо испортились отношения с ключевыми игроками команды еще прошлым летом, во время клубного ЧМ. Тогда футболисты, как и сейчас, не понимали, чего от них хочет новый тренер.

Чем запомнился Алонсо?

Ничем особенным. В "Реал" испанец приходил как триумфатор, устроивший феерию в Германии вместе с леверкузенским "Байером", который в сезоне-2023/24 не только впервые в своей истории стал чемпионом Германии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны, но еще и остановился в шаге от победы в Лиге Европы. Также "аптекари" вместе с испанским тренером установили сумасшедший рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА): парни Алонсо не проигрывали на протяжении 49 игр!

Разумеется, от воспитанника и легенды "Реала" ждали не меньшего фурора в Мадриде… Не дождались.

Ноль трофеев почти за семь с половиной месяцев. И это с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Родриго в атаке.

В 34 матчах одержаны 24 победы при шести поражениях.

Поездка на КЧМ-2025 получилась неудачной (были выбиты "ПСЖ" в полуфинале), Суперкубок проигран, в Лиге чемпионов пока ничего не ясно (впереди ожесточенная борьба за прямое попадание в 1/8 финала), в чемпионате Испании отставание от "Барсы", возглавляющей турнирную таблицу, составляет четыре очка.

Статистика по забитым и пропущенным мячам неплохая — 61-30. Правда, много ли она значит?

© Getty Images / Anadolu Футболисты "Реала" © Getty Images / Anadolu Футболисты "Реала"

Кто следующий?

На данный момент известно, что новым главным тренером "Реала" стал Альваро Арбелоа, еще один известный в прошлом футболист "сливочных". Так же, как и Алонсо, Арбелоа не раз поднимал над головой "ушастый" трофей ЛЧ, а в составе национальной сборной брал золото чемпионатов мира и Европы. Информации о сроке соглашения пока не приводится — первая пресс-конференция испанца пройдет уже завтра утром.

© РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в медиабанк Игроки "Реала" Хосе Кальехон, Альваро Арбелоа, Фабиу Куэнтран, Месут Озил (слева направо на первом плане), Икер Касильяс, Пепе,Серхио Рамос, Хаби Алонсо, Сами Хедира, Карим Бензема, Криштиану Роналду (слева направо на втором плане) перед началом матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ЦСКА © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в медиабанк Игроки "Реала" Хосе Кальехон, Альваро Арбелоа, Фабиу Куэнтран, Месут Озил (слева направо на первом плане), Икер Касильяс, Пепе,Серхио Рамос, Хаби Алонсо, Сами Хедира, Карим Бензема, Криштиану Роналду (слева направо на втором плане) перед началом матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против ЦСКА

Очевидно, Арбелоа займет освободившуюся должность лишь на время. "Реал" начинает активные поиски нового главного тренера. И, само собой, сразу же всплывет имя Юргена Клоппа! Немца, известного благодаря крутой работе в дортмундской "Боруссии" и английском "Ливерпуле", много лет сватают в "королевский клуб". Сейчас тренер трудится в составе экспертного комитета Немецкой футбольной лиги (DFL) — возможно, предложение вернуться в большой футбол заинтересует улыбчивого немца.