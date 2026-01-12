Рейтинг@Mail.ru
Экс-третья ракетка мира Раонич объявил о завершении карьеры
Теннис
 
10:37 12.01.2026
Экс-третья ракетка мира Раонич объявил о завершении карьеры
Бывшая третья ракетка мира канадец Милош Раонич на странице в соцсети X объявил, что завершил профессиональную теннисную карьеру. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
теннис
спорт
париж
лондон
канада
тейлор фриц
милош раонич
доминик кёпфер
париж
лондон
канада
спорт, париж, лондон, канада, тейлор фриц, милош раонич, доминик кёпфер, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Париж, Лондон, Канада, Тейлор Фриц, Милош Раонич, Доминик Кёпфер, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира канадец Милош Раонич на странице в соцсети X объявил, что завершил профессиональную теннисную карьеру.
Последним соревнованием Раонича стала летняя Олимпиада в Париже, где он уступил немцу Доминику Кёпферу в первом круге мужского одиночного турнира. Под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) канадец последний раз играл в июне того же года на турнире категории ATP 500 в Лондоне. Там он проиграл американцу Тейлору Фрицу во втором раунде.
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Этот талант начинает верить в себя": Янчук оценил победу Бублика
11 января, 20:48
"Время пришло - я ухожу из тенниса. Это момент, о котором знаешь, что он наступит, но не чувствуешь себя готовым к этому. Теннис был моей любовью и страстью большую часть моей жизни. Спасибо Канаде. Моя семья переехала сюда более 30 лет назад. Благодаря этой стране я начал заниматься теннисом, что изменило жизнь моей семьи. Я наслаждался каждой возможностью представлять эту страну по всему миру. Что дальше? Я не собираюсь останавливаться. Жизнь еще так много чего готовит, и я так же мотивирован и голоден до успеха, как и в 2011 году, когда пробился в тур. Я вложу те же усилия и интенсивность в следующий этап жизни", - написал Раонич.
Раоничу 35 лет. Уроженец черногорского Титограда (ныне Подгорица) дебютировал в ATP-туре в 2009 году. Он является победителем восьми турниров ATP в одиночном разряде, финалистом Уимблдона 2016 года и полуфиналистом турнира 2014 года, а также полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2016 года. В составе сборной Канады он дошел до полуфинала Кубка Дэвиса в 2013 году. В ноябре 2016 года он занимал третью строчку в мужском одиночном рейтинге ATP, что является его наилучшим результатом.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP
Вчера, 09:18
 
Теннис Спорт Париж Лондон Канада Тейлор Фриц Милош Раонич Доминик Кёпфер Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
