Экс-третья ракетка мира Раонич объявил о завершении карьеры

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывшая третья ракетка мира канадец Милош Раонич на странице в соцсети X объявил, что завершил профессиональную теннисную карьеру.
Последним соревнованием Раонича стала летняя Олимпиада в Париже, где он уступил немцу Доминику Кёпферу в первом круге мужского одиночного турнира. Под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) канадец последний раз играл в июне того же года на турнире категории ATP 500 в Лондоне. Там он проиграл американцу Тейлору Фрицу во втором раунде.
"Время пришло - я ухожу из тенниса. Это момент, о котором знаешь, что он наступит, но не чувствуешь себя готовым к этому. Теннис был моей любовью и страстью большую часть моей жизни. Спасибо Канаде. Моя семья переехала сюда более 30 лет назад. Благодаря этой стране я начал заниматься теннисом, что изменило жизнь моей семьи. Я наслаждался каждой возможностью представлять эту страну по всему миру. Что дальше? Я не собираюсь останавливаться. Жизнь еще так много чего готовит, и я так же мотивирован и голоден до успеха, как и в 2011 году, когда пробился в тур. Я вложу те же усилия и интенсивность в следующий этап жизни", - написал Раонич.
Раоничу 35 лет. Уроженец черногорского Титограда (ныне Подгорица) дебютировал в ATP-туре в 2009 году. Он является победителем восьми турниров ATP в одиночном разряде, финалистом Уимблдона 2016 года и полуфиналистом турнира 2014 года, а также полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии 2016 года. В составе сборной Канады он дошел до полуфинала Кубка Дэвиса в 2013 году. В ноябре 2016 года он занимал третью строчку в мужском одиночном рейтинге ATP, что является его наилучшим результатом.
