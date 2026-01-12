Рейтинг@Mail.ru
Экс-лидера националистов и президента клуба застрелили на похоронах матери
Футбол
 
22:03 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/orsoni-2067469645.html
Экс-лидера националистов и президента клуба застрелили на похоронах матери
Экс-лидера националистов и президента клуба застрелили на похоронах матери - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Экс-лидера националистов и президента клуба застрелили на похоронах матери
Основатель корсиканского националистического "Движения за самоопределение", бывший политик и президент французского футбольного клуба "Аяччо" Ален Орсони был... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Экс-лидера националистов и президента клуба застрелили на похоронах матери

Экс-лидера корсиканских националистов Орсони застрелили на похоронах его матери

Основатель корсиканского националистического "Движения за самоопределение", бывший политик и президент французского футбольного клуба "Аяччо" Ален Орсони
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Основатель корсиканского националистического "Движения за самоопределение", бывший политик и президент французского футбольного клуба "Аяччо" Ален Орсони был убит на острове Корсика во время похорон его матери, сообщает Le Parisien со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По информации источника, Орсони был убит несколькими выстрелами из огнестрельного длинноствольного оружия с дальнего расстояния в коммуне Веро, где он присутствовал на церемонии похорон своей матери. Убийство было совершено в присутствии около 50 свидетелей в 16:30 по местному времени. Ему был 71 год.
Источник, близкий к расследованию, уточнил, что были обнаружены три следа от пуль. Смерть Орсони была констатирована около 17:00. Отмечается, что дело было передано в совместное управление полиции и жандармерии.
Орсони в юности состоял в ультраправых и националистических движениях. В 1980 году был арестован за вооруженное нападение на иранское посольство в Париже. Орсони был схвачен и вскоре заключен в тюрьму, где провел два года. После учебы в Париже Ален Орсони стал одним из лидеров Фронта национального освобождения Корсики, после чего основал "Движение за самоопределение".
Политик покинул Корсику в 1996 году в разгар "братоубийственной войны" внутри националистического движения. Он бежал во Флориду (США), где прожил 13 лет, а затем поселился в Никарагуа, где занимался игорным бизнесом. В 2000 году он был выслан из Никарагуа и поселился в Барселоне, где жил до 2008 года, после чего вернулся на Корсику.
Орсони занимал пост президента "Аяччо" в 2008-2015 и 2022-2023 годах. Также он входил в совет Профессиональной футбольной лиги (LFP). В июле 2008 года он пережил одну попытку покушения вскоре после того, как возглавил "Аяччо". Его брат Ги Орсони был убит в 1983 году.
Ричард Куклински - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"Ледяной человек": как примерный отец стал самым жестоким киллером мафии
18 ноября 2025, 18:00
 
