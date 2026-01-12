Экс-лидера националистов и президента клуба застрелили на похоронах матери

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Основатель корсиканского националистического "Движения за самоопределение", бывший политик и президент французского футбольного клуба "Аяччо" Ален Орсони был убит на острове Корсика во время похорон его матери, сообщает Le Parisien со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По информации источника, Орсони был убит несколькими выстрелами из огнестрельного длинноствольного оружия с дальнего расстояния в коммуне Веро, где он присутствовал на церемонии похорон своей матери. Убийство было совершено в присутствии около 50 свидетелей в 16:30 по местному времени. Ему был 71 год.

Источник, близкий к расследованию, уточнил, что были обнаружены три следа от пуль. Смерть Орсони была констатирована около 17:00. Отмечается, что дело было передано в совместное управление полиции и жандармерии.

Орсони в юности состоял в ультраправых и националистических движениях. В 1980 году был арестован за вооруженное нападение на иранское посольство в Париже. Орсони был схвачен и вскоре заключен в тюрьму, где провел два года. После учебы в Париже Ален Орсони стал одним из лидеров Фронта национального освобождения Корсики, после чего основал "Движение за самоопределение".

Политик покинул Корсику в 1996 году в разгар "братоубийственной войны" внутри националистического движения. Он бежал во Флориду (США), где прожил 13 лет, а затем поселился в Никарагуа, где занимался игорным бизнесом. В 2000 году он был выслан из Никарагуа и поселился в Барселоне, где жил до 2008 года, после чего вернулся на Корсику.