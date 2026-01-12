Рейтинг@Mail.ru
Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP
Теннис
 
09:18 12.01.2026
Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP
Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP
Россиянин Даниил Медведев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T09:18:00+03:00
2026-01-12T09:18:00+03:00
теннис
спорт
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
даниил медведев
россия
андрей рублев
гонконг
карен хачанов
россия
гонконг
италия
спорт, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), даниил медведев, россия, андрей рублев, гонконг, карен хачанов, италия
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев, Россия, Андрей Рублев, Гонконг, Карен Хачанов, Италия
Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP после победы в Брисбене

Даниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети теннисиста
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В воскресенье Медведев одержал победу над американцем Брендоном Накашимой со счетом 6:2, 7:6 (7:1) в финале турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене. Этот турнир стал для россиянина дебютным в сезоне 2026 года.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
11 января, 21:07
Андрей Рублев, уступивший итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале турнира категории ATP 250 в Гонконге, поднялся на две строчки и занимает 14-е место. Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию в мировом рейтинге, проиграв американцу Майклу Ммо во втором круге соревнований в Гонконге.
Лидером рейтинга по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет немец Александр Зверев. Представляющий Казахстан Александр Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые в карьере вошел в первую десятку мирового рейтинга.
Рейтинг ATP, версия от 12 января:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5105;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4780;
5 (7). Лоренцо Музетти (Италия) - 4105;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4080;
7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3990;
8 (8). Бен Шелтон (США) - 3960;
9 (9). Тейлор Фриц (США) - 3840;
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) - 3065...
12 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2910...
14 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2600...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира
11 января, 19:43
 
Теннис, Спорт, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), Даниил Медведев, Россия, Андрей Рублев, Гонконг, Карен Хачанов, Италия
 
