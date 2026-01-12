Медведев поднялся на 12-е место в рейтинге ATP

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 13-го на 12-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Андрей Рублев, уступивший итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале турнира категории ATP 250 в Гонконге, поднялся на две строчки и занимает 14-е место. Карен Хачанов сохранил 17-ю позицию в мировом рейтинге, проиграв американцу Майклу Ммо во втором круге соревнований в Гонконге.
Лидером рейтинга по-прежнему остается испанец Карлос Алькарас, второе место занимает итальянец Янник Синнер, третьим идет немец Александр Зверев. Представляющий Казахстан Александр Бублик выиграл турнир в Гонконге и впервые в карьере вошел в первую десятку мирового рейтинга.
Рейтинг ATP, версия от 12 января:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) - 12050 баллов;
2 (2). Янник Синнер (Италия) - 11500;
3 (3). Александр Зверев (Германия) - 5105;
4 (4). Новак Джокович (Сербия) - 4780;
5 (7). Лоренцо Музетти (Италия) - 4105;
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4080;
7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 3990;
8 (8). Бен Шелтон (США) - 3960;
9 (9). Тейлор Фриц (США) - 3840;
10 (11). Александр Бублик (Казахстан) - 3065...
12 (13). Даниил Медведев (Россия) - 2910...
14 (16). Андрей Рублев (Россия) - 2600...
17 (17). Карен Хачанов (Россия) - 2320.
