https://ria.ru/20260112/mbappe-2067481565.html
"Спасибо, что вселили уверенность": Мбаппе высказался об уходе Алонсо
"Спасибо, что вселили уверенность": Мбаппе высказался об уходе Алонсо - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Спасибо, что вселили уверенность": Мбаппе высказался об уходе Алонсо
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выразил благодарность Хаби Алонсо, который покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T23:47:00+03:00
2026-01-12T23:47:00+03:00
2026-01-12T23:47:00+03:00
футбол
спорт
россия
хаби алонсо
килиан мбаппе
альваро арбелоа
реал мадрид
барселона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974388078_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_b97d11bba48ebc48101f7845be336f46.jpg
https://ria.ru/20260112/real-2067453430.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/18/1974388078_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a037c138b5b97b6eb24b46339af3f5ed.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, хаби алонсо, килиан мбаппе, альваро арбелоа, реал мадрид, барселона, суперкубок испании, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Хаби Алонсо, Килиан Мбаппе, Альваро Арбелоа, Реал Мадрид, Барселона, Суперкубок Испании, Чемпионат Испании по футболу
"Спасибо, что вселили уверенность": Мбаппе высказался об уходе Алонсо
Килиан Мбаппе выразил благодарность покинувшему "Реал" Хаби Алонсо
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе выразил благодарность Хаби Алонсо, который покинул пост главного тренера мадридского футбольного клуба.
В понедельник "Реал" объявил о завершении сотрудничества с Алонсо, который возглавлял команду с мая. В должности его сменил Альваро Арбелоа. В воскресенье "королевский клуб" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании (2:3).
"Прошло немного времени, но было приятно играть под вашим руководством и учиться у вас. Спасибо за то, что вселили в меня уверенность с самого первого дня. Я запомню вас как тренера с четкими идеями и глубокими знаниями в футболе. Желаю вам удачи в следующей главе", - написал Мбаппе в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Под руководством Алонсо "Реал" провел 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на 4 очка.