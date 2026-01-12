"Спасибо, что вселили уверенность": Мбаппе высказался об уходе Алонсо

В понедельник "Реал" объявил о завершении сотрудничества с Алонсо, который возглавлял команду с мая. В должности его сменил Альваро Арбелоа. В воскресенье "королевский клуб" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании (2:3).

"Прошло немного времени, но было приятно играть под вашим руководством и учиться у вас. Спасибо за то, что вселили в меня уверенность с самого первого дня. Я запомню вас как тренера с четкими идеями и глубокими знаниями в футболе. Желаю вам удачи в следующей главе", - написал Мбаппе в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).