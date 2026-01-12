https://ria.ru/20260112/koljada-2067357526.html
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда в интервью РИА Новости рассказал, что ему удалось наладить отношения с двукратным... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T13:09:00+03:00
2026-01-12T13:09:00+03:00
2026-01-12T13:10:00+03:00
фигурное катание
спорт
михаил коляда
максим траньков
пхенчхан
москва
европа
мегаспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769667744_153:288:2915:1841_1920x0_80_0_0_f50e7923104c6d3d81ae0399a0801623.jpg
https://ria.ru/20260112/kolyada-2067335781.html
пхенчхан
москва
европа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1a/1769667744_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_0db7d3828158eea4896ff18ecb5a96b5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, михаил коляда, максим траньков, пхенчхан, москва, европа, мегаспорт
Фигурное катание, Спорт, Михаил Коляда, Максим Траньков, Пхенчхан, Москва, Европа, Мегаспорт
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях
Коляда: Траньков поставил точку в наших разногласиях, дав себе подзатыльник