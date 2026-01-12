Рейтинг@Mail.ru
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях
Фигурное катание
 
13:09 12.01.2026
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда в интервью РИА Новости рассказал, что ему удалось наладить отношения с двукратным... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Коляда рассказал, как Траньков поставил точку в их разногласиях

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда в интервью РИА Новости рассказал, что ему удалось наладить отношения с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым после скандальных высказываний последнего.
Траньков делал жесткие высказывания в адрес Коляды во время его выступления в командном турнире на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сейчас оба фигуриста работают как комментаторы российских соревнований и часто ведут совместные эфиры.
"В позапрошлом году мы комментировали этап в Москве из "Мегаспорта" с Сашей Гришиным и Максом Траньковым. Когда нас показали в эфире, Макс взял мою руку и дал сам себе подзатыльник. Якобы это была ответка за то, что он когда-то сказал: "Коляде надо дать леща". Помню, мы с Сашей еще переглянулись и улыбнулись, потому что в нашем понимании "лещ" – это жесткая такая пощечина, а не подзатыльник. Но Максим таким образом поставил точку в наших разногласиях. Сейчас у нас все в порядке", - сказал Коляда.
Коляде 30 лет, он приостановил спортивную карьеру летом 2023 года. Является серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, трехкратным чемпионом России.
