Шипачев — легенда! Русский рекордсмен первым выбил 1000 очков в КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
22:40 12.01.2026 (обновлено: 22:42 12.01.2026)
Шипачев — легенда! Русский рекордсмен первым выбил 1000 очков в КХЛ
Шипачев — легенда! Русский рекордсмен первым выбил 1000 очков в КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Шипачев — легенда! Русский рекордсмен первым выбил 1000 очков в КХЛ
Вадим Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать тысячу очков за карьеру в лиге. Легендарный российский нападающий покорил невероятную... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
вадим шипачев
динамо (минск)
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
РИА Новости Спорт
2026
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Новости
континентальная хоккейная лига (кхл), вадим шипачев, динамо (минск)
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Вадим Шипачев, Динамо (Минск), Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Шипачев — легенда! Русский рекордсмен первым выбил 1000 очков в КХЛ

Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 1000 очков

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВадим Шипачёв
Вадим Шипачёв - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Вадим Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать тысячу очков за карьеру в лиге. Легендарный российский нападающий покорил невероятную вершину.

Первый в истории!

29 октября 2024 года Вадим Шипачев побил казавшийся ранее вечным бомбардирский рекорд Сергея Мозякина и, отметившись голевой передачей в игре с родной череповецкой "Северсталью", вышел на абсолютное чистое первое место по набранным очкам в истории Континентальной хоккейной лиги. В тот день в активе форварда минского "Динамо" стало 929 очков в КХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф, но уже тогда мало кто сомневался, что на достигнутом Вадим Александрович не остановится и в будущем завоюет небывалый рубеж в виде заветной тысячи очков.
Эпохальный момент стал вопросом времени. Чуть более года спустя после покорения бомбардирского рекорда Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кто набрал 1000 очков. В матче против "Адмирала" 38-летний россиянин отметился голевой передачей. Минчане к концу третьего периода уступали со счетом 0:1, а затем в течение нескольких минут организовали два гола. Именно победная шайба в исполнении Вадима Мороза в большинстве пришла после передачи от Шипачева, которого после гола тут же принялись поздравлять с 1000-м очком в КХЛ хоккеисты "Динамо" в полном составе, высыпавшие на лед "Минск-Арены".
«
"Поздравляю Вадима Шипачева с тысячей набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа – цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоит ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся, что становимся свидетелями настоящей истории. 1000 очков – это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнёрам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что тысяча – еще одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи!" — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.
Одно, но столь грандиозное событие стало настоящей драмой.
Вадим Шипачев мог оформить 1000-й результативный балл еще раньше — 6 января в матче против московского ЦСКА в столице России. Формально форвард минчан даже сделал это, став автором передачи в эпизоде с голом Егора Борикова. Все хоккеисты "Динамо" даже поздравили Шипачева с эпохальным достижением, выбежав в полном составе на площадку. Однако в дело вмешались судьи: арбитры после просмотра видеоповтора отменили гол Борикова, увидев у него акцентированный удар коньком по шайбе, а вместе с этим лишили Шипачева 1000-го балла. По сути минчане попросту отрепетировали масштабное празднование накануне официального рекорда.
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)Хоккеист "Динамо" (Минск) Вадим Шипачев
Хоккеист Динамо (Минск) Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)
Хоккеист "Динамо" (Минск) Вадим Шипачев
Следующую попытку все-таки оформить историческое достижение Вадим Александрович предпринял в родном Череповце. Именно на площадке Ледового дворца на Октябрьском проспекте Шипачев в составе "Северстали" отметился своим дебютным результативным действием в карьере в КХЛ, там же в игре против родного клуба он в октябре 2024-го установил новый бомбардирский рекорд лиги, превзойдя Сергея Мозякина. Было бы очень символично, если бы и 1000-й балл он набрал в Череповце. Но в той встрече Шипачев остался без результативных действий, а его команда уступила со счетом 3:4 и продлила серию поражений до трех матчей.
Исторический юбилей Вадим Александрович отметил в Минске на заполненной до отказа арене местного "Динамо", на медиафасаде которой теперь красуется яркое "Шипачев - 1000". Сразу после матча минчане в содействии с КХЛ организовали масштабную и грандиозную церемонию, в рамках которой Шипачеву вручили уникальный перстень, позолоченную модель с числом "1000" и, конечно же, саму шайбу с матча, которая принесла прославленному форварду исторический результативный балл. И все это — под громкие и беспрерывные лозунги "Шипачев! Шипачев! Шипачев!" в исполнении болельщиков.
«
"В первую очередь — командный результат, победа. А потом уже рекорды. Огромное спасибо моей семье и всем, с кем играл. Все ребята, с которыми я играл, — лучшие. Благодарен минскому "Динамо", которое поверило в меня и дало мне контракт. Благодарен КХЛ за подарок. Мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы - лучшие", — скромно высказался герой лиги.
Первую тысячу очков в карьере в КХЛ Вадим Шипачев распределил между пятью клубами, за которые выступал:
  • "Северсталь" — 202 очка (74 голов и 128 передач) в 258 матчах;
  • СКА — 315 очков (98+217) в 305 матчах;
  • "Динамо" (Москва) — 300 очков (90+210) в 265 матчах;
  • "Ак Барс" — 103 очка (27+76) в 159 матчах;
  • "Динамо" (Минск) — 80 очков (25+55) в 115 матчах.

Какие еще рекорды принадлежат Шипачеву?

Вадим Шипачев выступает в КХЛ с самого момента образования лиги. Свой первый матч он провел 3 сентября 2008 года, когда дебютировал за родную "Северсталь", а первое результативное действие оформил 30 сентября, отметившись голом в победном матче против ЦСКА. С тех пор он дорос до звания прославленного и легендарного хоккеиста в истории России, к которому многие обращаются по имени-отчеству. За неполные 18 сезонов Вадим Александрович установил множество различных рекордов в КХЛ. Среди них:
  • Наибольшее количество очков в КХЛ — 1000
  • Наибольшее количество очков в регулярных чемпионатах КХЛ — 870
  • Наибольшее количество голевых передач в КХЛ — 686
  • Наибольшее количество голевых передач в регулярных чемпионатах КХЛ — 597
  • Наибольшее количество матчей в КХЛ — 1102
  • Наибольшее количество матчей в регулярных чемпионатах КХЛ — 930
  • Наибольшее количество очков в КХЛ, набранных при игре в большинстве — 444
© Фото : соцсети ХК "Динамо" МинскВадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : соцсети ХК "Динамо" Минск
Вадим Шипачев
Еще до дебюта в КХЛ Вадим Шипачев успел поиграть в Суперлиге, пусть в основной состав "Северстали" он тогда пробивался изредка и выступал в основном за "Белгород" в Высшей лиге. В книге рекордов элитных дивизионов чемпионатов России он занимает особое место и, например, по общему числу сыгранных матчей (1117) входит в топ-9 главных старожилов российского хоккея. Шипачев также стал вторым игроком в истории российских чемпионатов, кто добрался до тысячи набранных очков: в активе у него теперь 1001 результативный балл. Впереди только Сергей Мозякин (1212 очков).

Какие рекорды может побить?

Текущий контракт Вадима Шипачева с минским "Динамо" действует до конца сезона-2025/26. В марте прославленному форварду исполнится 39 лет, но разговоры о завершении карьеры он отводит в стороны. Как и его близкий и давний товарищ Александр Овечкин, Вадим Александрович предпочитает не загадывать, а идти от момента к моменту. У Шипачева с Овечкиным в принципе немало общего: дружба, карьера в московском "Динамо", мощные рекорды в двух главных хоккейных лигах в мире, пусть и достижения в КХЛ и НХЛ некорректно сравнивать.
Тем не менее до конца последнего на данный момент контракта Шипачев имеет возможность покорить еще несколько достижений. Так, форвард минского "Динамо" может стать первым в истории КХЛ игроком, кто достигнет отметки в 600 голевых передач в регулярных чемпионатах (прямо сейчас у Шипачева 597 ассистов) и отметки в 700 передач за всю карьеру в лиге с учетом плей-офф (прямо сейчас у Шипачева 686 ассиста).
© Соцсети "Динамо" (Минск)Вадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети "Динамо" (Минск)
Вадим Шипачев
В теории Шипачев может догнать Мозякина по числу ассистов в играх плей-офф (у Шипачева 89 передач, у Мозякина — 104). Очевидно, что для этого минскому "Динамо" необходимо закрепиться в розыгрыше Кубка Гагарина, но белорусский клуб под руководством Дмитрия Квартальнова уверенно вырос из статуса команды-середняка КХЛ в грозный коллектив, способный замахнуться на достижение высоких задач. В прошлом сезоне минчане вместе с Квартальновым и Шипачевым впервые в клубной истории прошли во второй раунд плей-офф КХЛ, уверенно разобравшись с московским ЦСКА на первой стадии турнира (4-2). Сейчас же "Динамо" продолжает развитие и идет среди лидеров чемпионата и самых результативных команд "регулярки", и от дружины Квартальнова ждут как минимум повторения результата прошлого сезона.
На близком расстоянии от Шипачева имеются и такие рекорды:
  • по количеству победных шайб в КХЛ. Лидер лиги — Мозякин (89), Шипачев идет вторым в истории (72);
  • по количеству победных шайб в чемпионатах КХЛ. Лидер лиги — Мозякин (65), Шипачев идет вторым (60);
  • по количеству голов в овертайме в КХЛ. Лидер лиги — Мозякин (16), Шипачев идет третьим (11).
 
ХоккейКХЛ 2025-2026Вадим ШипачевДинамо (Минск)
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
