Шипачев — легенда! Русский рекордсмен первым выбил 1000 очков в КХЛ

Вадим Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось набрать тысячу очков за карьеру в лиге. Легендарный российский нападающий покорил невероятную вершину.

Первый в истории!

29 октября 2024 года Вадим Шипачев побил казавшийся ранее вечным бомбардирский рекорд Сергея Мозякина и, отметившись голевой передачей в игре с родной череповецкой "Северсталью", вышел на абсолютное чистое первое место по набранным очкам в истории Континентальной хоккейной лиги. В тот день в активе форварда минского "Динамо" стало 929 очков в КХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф, но уже тогда мало кто сомневался, что на достигнутом Вадим Александрович не остановится и в будущем завоюет небывалый рубеж в виде заветной тысячи очков.

Эпохальный момент стал вопросом времени. Чуть более года спустя после покорения бомбардирского рекорда Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кто набрал 1000 очков. В матче против "Адмирала" 38-летний россиянин отметился голевой передачей. Минчане к концу третьего периода уступали со счетом 0:1, а затем в течение нескольких минут организовали два гола. Именно победная шайба в исполнении Вадима Мороза в большинстве пришла после передачи от Шипачева, которого после гола тут же принялись поздравлять с 1000-м очком в КХЛ хоккеисты "Динамо" в полном составе, высыпавшие на лед "Минск-Арены".

« "Поздравляю Вадима Шипачева с тысячей набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа – цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоит ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся, что становимся свидетелями настоящей истории. 1000 очков – это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнёрам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что тысяча – еще одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи!" — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

Одно, но столь грандиозное событие стало настоящей драмой.

Вадим Шипачев мог оформить 1000-й результативный балл еще раньше — 6 января в матче против московского ЦСКА в столице России. Формально форвард минчан даже сделал это, став автором передачи в эпизоде с голом Егора Борикова. Все хоккеисты "Динамо" даже поздравили Шипачева с эпохальным достижением, выбежав в полном составе на площадку. Однако в дело вмешались судьи: арбитры после просмотра видеоповтора отменили гол Борикова, увидев у него акцентированный удар коньком по шайбе, а вместе с этим лишили Шипачева 1000-го балла. По сути минчане попросту отрепетировали масштабное празднование накануне официального рекорда.

Следующую попытку все-таки оформить историческое достижение Вадим Александрович предпринял в родном Череповце. Именно на площадке Ледового дворца на Октябрьском проспекте Шипачев в составе "Северстали" отметился своим дебютным результативным действием в карьере в КХЛ, там же в игре против родного клуба он в октябре 2024-го установил новый бомбардирский рекорд лиги, превзойдя Сергея Мозякина. Было бы очень символично, если бы и 1000-й балл он набрал в Череповце. Но в той встрече Шипачев остался без результативных действий, а его команда уступила со счетом 3:4 и продлила серию поражений до трех матчей.

Исторический юбилей Вадим Александрович отметил в Минске на заполненной до отказа арене местного "Динамо", на медиафасаде которой теперь красуется яркое "Шипачев - 1000". Сразу после матча минчане в содействии с КХЛ организовали масштабную и грандиозную церемонию, в рамках которой Шипачеву вручили уникальный перстень, позолоченную модель с числом "1000" и, конечно же, саму шайбу с матча, которая принесла прославленному форварду исторический результативный балл. И все это — под громкие и беспрерывные лозунги "Шипачев! Шипачев! Шипачев!" в исполнении болельщиков.

« "В первую очередь — командный результат, победа. А потом уже рекорды. Огромное спасибо моей семье и всем, с кем играл. Все ребята, с которыми я играл, — лучшие. Благодарен минскому "Динамо", которое поверило в меня и дало мне контракт. Благодарен КХЛ за подарок. Мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы - лучшие", — скромно высказался герой лиги.

Первую тысячу очков в карьере в КХЛ Вадим Шипачев распределил между пятью клубами, за которые выступал:

"Северсталь" — 202 очка (74 голов и 128 передач) в 258 матчах;

СКА — 315 очков (98+217) в 305 матчах;

"Динамо" (Москва) — 300 очков (90+210) в 265 матчах;

"Ак Барс" — 103 очка (27+76) в 159 матчах;

"Динамо" (Минск) — 80 очков (25+55) в 115 матчах.

Какие еще рекорды принадлежат Шипачеву?

Вадим Шипачев выступает в КХЛ с самого момента образования лиги. Свой первый матч он провел 3 сентября 2008 года, когда дебютировал за родную "Северсталь", а первое результативное действие оформил 30 сентября, отметившись голом в победном матче против ЦСКА. С тех пор он дорос до звания прославленного и легендарного хоккеиста в истории России, к которому многие обращаются по имени-отчеству. За неполные 18 сезонов Вадим Александрович установил множество различных рекордов в КХЛ. Среди них:

Наибольшее количество очков в КХЛ — 1000

Наибольшее количество очков в регулярных чемпионатах КХЛ — 870

Наибольшее количество голевых передач в КХЛ — 686

Наибольшее количество голевых передач в регулярных чемпионатах КХЛ — 597

Наибольшее количество матчей в КХЛ — 1102

Наибольшее количество матчей в регулярных чемпионатах КХЛ — 930

Наибольшее количество очков в КХЛ, набранных при игре в большинстве — 444

Еще до дебюта в КХЛ Вадим Шипачев успел поиграть в Суперлиге, пусть в основной состав "Северстали" он тогда пробивался изредка и выступал в основном за "Белгород" в Высшей лиге. В книге рекордов элитных дивизионов чемпионатов России он занимает особое место и, например, по общему числу сыгранных матчей (1117) входит в топ-9 главных старожилов российского хоккея. Шипачев также стал вторым игроком в истории российских чемпионатов, кто добрался до тысячи набранных очков: в активе у него теперь 1001 результативный балл. Впереди только Сергей Мозякин (1212 очков).

Какие рекорды может побить?

Текущий контракт Вадима Шипачева с минским "Динамо" действует до конца сезона-2025/26. В марте прославленному форварду исполнится 39 лет, но разговоры о завершении карьеры он отводит в стороны. Как и его близкий и давний товарищ Александр Овечкин, Вадим Александрович предпочитает не загадывать, а идти от момента к моменту. У Шипачева с Овечкиным в принципе немало общего: дружба, карьера в московском "Динамо", мощные рекорды в двух главных хоккейных лигах в мире, пусть и достижения в КХЛ и НХЛ некорректно сравнивать.

Тем не менее до конца последнего на данный момент контракта Шипачев имеет возможность покорить еще несколько достижений. Так, форвард минского "Динамо" может стать первым в истории КХЛ игроком, кто достигнет отметки в 600 голевых передач в регулярных чемпионатах (прямо сейчас у Шипачева 597 ассистов) и отметки в 700 передач за всю карьеру в лиге с учетом плей-офф (прямо сейчас у Шипачева 686 ассиста).

В теории Шипачев может догнать Мозякина по числу ассистов в играх плей-офф (у Шипачева 89 передач, у Мозякина — 104). Очевидно, что для этого минскому "Динамо" необходимо закрепиться в розыгрыше Кубка Гагарина, но белорусский клуб под руководством Дмитрия Квартальнова уверенно вырос из статуса команды-середняка КХЛ в грозный коллектив, способный замахнуться на достижение высоких задач. В прошлом сезоне минчане вместе с Квартальновым и Шипачевым впервые в клубной истории прошли во второй раунд плей-офф КХЛ, уверенно разобравшись с московским ЦСКА на первой стадии турнира (4-2). Сейчас же "Динамо" продолжает развитие и идет среди лидеров чемпионата и самых результативных команд "регулярки", и от дружины Квартальнова ждут как минимум повторения результата прошлого сезона.

На близком расстоянии от Шипачева имеются и такие рекорды: