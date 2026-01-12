Гол Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Ютой" Сергачева

Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбы в основное время матча забросили Микаэль Пюухтия (3-я минута) и Чарли Койл (39). Автором победного гола в овертайме стал российский нападающий Дмитрий Воронков (62), признанный первой звездой матча. У "Юты" отличились Джек Макбэйн (17) и российский защитник Михаил Сергачев (22).
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов записал на свой счет один результативный пас. Защитник "мундиров" Егор Замула заблокировал один бросок. Нападающий "Маммот" Даниил Бут нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок.
"Коламбус" победил впервые после серии поражений из четырех матчей. "Юта" прервала свою трехматчевую победную серию.
