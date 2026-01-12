Гол Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Ютой" Сергачева

Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбы в основное время матча забросили Микаэль Пюухтия (3-я минута) и Чарли Койл (39). Автором победного гола в овертайме стал российский нападающий Дмитрий Воронков (62), признанный первой звездой матча. У "Юты" отличились Джек Макбэйн (17) и российский защитник Михаил Сергачев (22).