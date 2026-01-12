Рейтинг@Mail.ru
Гол Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Ютой" Сергачева
Хоккей
 
05:48 12.01.2026
Гол Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Ютой" Сергачева
Гол Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Ютой" Сергачева
Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Воронкова принес "Коламбусу" победу над "Ютой" Сергачева

Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" обыграли "Юту Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Юта
2 : 3
Коламбус
16:20 • Джек Макбэйн
(Клэйтон Келлер, Ник Десимон)
21:02 • Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
02:47 • Микаэль Салфетки
(Дантон Хейнен, Иван Проворов)
38:31 • Чарли Койл
(Адам Фантилли, Кирилл Марченко)
61:01 • Дмитрий Воронков
(Зак Веренски, Кирилл Марченко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбы в основное время матча забросили Микаэль Пюухтия (3-я минута) и Чарли Койл (39). Автором победного гола в овертайме стал российский нападающий Дмитрий Воронков (62), признанный первой звездой матча. У "Юты" отличились Джек Макбэйн (17) и российский защитник Михаил Сергачев (22).
Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами. Защитник "Блю Джекетс" Иван Проворов записал на свой счет один результативный пас. Защитник "мундиров" Егор Замула заблокировал один бросок. Нападающий "Маммот" Даниил Бут нанес один бросок в створ ворот и заблокировал один бросок.
"Коламбус" победил впервые после серии поражений из четырех матчей. "Юта" прервала свою трехматчевую победную серию.
