https://ria.ru/20260112/futbol-2067379042.html
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков занял первое место в списке лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне пяти... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T14:26:00+03:00
2026-01-12T14:26:00+03:00
2026-01-12T14:51:00+03:00
футбол
спорт
англия
испания
германия
алексей батраков
локомотив (москва)
универсидад де чили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_0:241:3029:1946_1920x0_80_0_0_346fe2f9f9715b72a70f56a65bdd5748.jpg
https://ria.ru/20260111/rpl-2067232211.html
англия
испания
германия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043142219_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_aaccb09e1fa3e9ef57af59114fe30945.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, испания, германия, алексей батраков, локомотив (москва), универсидад де чили, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Англия, Испания, Германия, Алексей Батраков, Локомотив (Москва), Универсидад де Чили, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг
CIES: Батраков стал лучшим атакующим полузащитником до 22 лет не из топ-5 лиг