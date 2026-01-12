Рейтинг@Mail.ru
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг
14:26 12.01.2026
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг
Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков занял первое место в списке лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне пяти... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Батракова назвали лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг

CIES: Батраков стал лучшим атакующим полузащитником до 22 лет не из топ-5 лиг

Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Футболист московского "Локомотива" Алексей Батраков занял первое место в списке лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES).
Анализ проведен среди родившихся в 2004 году или позже футболистов, не выступающих в клубах лиг Англии, Испании, Германии, Франции и Италии.
Батраков набрал 84,3 балла. Второе место в списке занял полузащитник нидерландского "Аякса" Оскар Глух (82,5), третье - Лукас Ассади (81,8) из "Универсидад де Чили".
Батракову 20 лет. В сезоне-2025/26 полузащитник принял участие в 23 матчах "Локомотива" в различных турнирах, забив 15 мячей. В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списке лучших ассистентов лиги (6).
Батраковым интересуются несколько европейских грандов, сообщают СМИ
Футбол
 
