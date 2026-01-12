"Динамо" сыграет с китайским клубом

https://ria.ru/20260112/fk-2067442987.html
Московский футбольный клуб "Динамо" сообщил в своем Telegram-канале, что "бело-голубые" сыграют с китайским "Чэнду Жунчэн" на товарищеском турнире Dynamo Global РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T19:04:00+03:00
2026-01-12T19:04:00+03:00
2026-01-12T19:11:00+03:00
футбол
динамо москва
шанхай шэньхуа
российская премьер-лига (рпл)
леонид слуцкий (тренер)
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
Футбол, Динамо Москва, Шанхай Шэньхуа, Российская премьер-лига (РПЛ), Леонид Слуцкий (Тренер)
"Динамо" сыграет с "Чэнду Жунчэн" на товарищеском турнире в Дубае