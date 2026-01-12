Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" сыграет с китайским клубом - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Футбол
Футбол
 
19:04 12.01.2026 (обновлено: 19:11 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/fk-2067442987.html
"Динамо" сыграет с китайским клубом
"Динамо" сыграет с китайским клубом
динамо москва, шанхай шэньхуа, российская премьер-лига (рпл), леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Динамо Москва, Шанхай Шэньхуа, Российская премьер-лига (РПЛ), Леонид Слуцкий (Тренер)
"Динамо" сыграет с китайским клубом

"Динамо" сыграет с "Чэнду Жунчэн" на товарищеском турнире в Дубае

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИван Сергеев
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Динамо" сообщил в своем Telegram-канале, что "бело-голубые" сыграют с китайским "Чэнду Жунчэн" на товарищеском турнире Dynamo Global Challenge в Дубае.
Ранее "Динамо" объявило об участии в турнире "Шанхай Шэньхуа", который возглавляет экс-тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.
С "Шанхай Шэньхуа" "Динамо" сыграет 23 января, с "Чэнду Жунчэн" - 26 января.
"Динамо" завершило первую половину чемпионата России на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В первом матче после возобновления сезона столичный клуб 1 марта примет самарские "Крылья Советов".
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо"
10 января, 21:34
 
ФутболДинамо МоскваШанхай ШэньхуаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Леонид Слуцкий (Тренер)
 
