18:04 12.01.2026
Кротов занял 21-е место на восьмом этапе "Дакара"
© Фото : Соцсети FIAРоссийский гонщик Денис Кротов
Российский гонщик Денис Кротов . Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, заняли 21-е место на восьмом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Протяженность спецучастка составила 483 километра. Получившие одну минуту штрафа Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 4 часа 31 минуту 10 секунд, уступив 10 минут 35 секунд победителю этапа Сауду Вариаве (Toyota) из ЮАР, показавшему результат 4 часа 20 минут 35 секунд. Вторым стал еще один представитель ЮАР - Хенк Латеган (Toyota; отставание - 0,03), третьим - швед Маттиас Экстрем (Ford; +0,29). В общем зачете внедорожников лидирует катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; 32:32.06). Кротов уступает ему 6 часов 56 минут 25 секунд и идет 34-м.
Победитель ралли-марафона Дакар в зачете внедорожников Язид Аль-Раджи - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Победитель "Дакара-2025" сошел с дистанции на четвертом этапе
7 января, 14:22
В классе Challenger победительницей стала нидерландка Пак Классен (KTM: 4:55.38), далее расположились Дания Акиль (Taurus; +0.03) из Саудовской Аравии и нидерландец Пол Спирингс (Rebellion; +0.21). Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов финишировали 13-ми (Taurus, +18.07) и идут 22-ми в общем зачете, отставая на 9 часов 33 минуты 38 секунд от лидирующего испанца Пау Наварро (Taurus, 36:18.05).
В зачете грузовиков лидером этапа стал нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; 5:03.42), второе место занял Вайдотас Зала (Iveco; +5.31) из Литвы, третье - чех Мартин Мацик (MM Technology; +21.44). Лидирует в общем зачете ван ден Бринк с суммарным результатом 37 часов 48 минут 31 секунда.
В зачете мотоциклистов победу одержал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 4:26.39). Вторым финишировал австралиец Даниэл Сандерс (KTM; +4.50), третьим стал американец Рики Брабек (Honda; +5.02). В общем зачете лидирует Бенавидес (33:18.50). Среди мотовездеходов в классе SSV первым финишировал лидер зачета американец Брук Хэгер (Polaris; 5:04.15), далее расположились аргентинец Иеремия Гонсалес Фериоли (Can-Am: +0.46) и португалец Жуан Монтейру (Can-Am: +1.43).
Девятый этап ралли со спецучастком протяженностью 410 км пройдет во вторник, 13 января.
Автомобиль пилота МАЗ-СПОРТавто - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"МАЗ-Спортавто" хотела бы вернуться в "Дакар" без условий, заявил Вязович
7 декабря 2025, 22:31
 
