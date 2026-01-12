"Нью-Джерси" уступил "Виннипегу" в НХЛ, Дадонов сыграл впервые с ноября

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Виннипег Джетс" обыграл "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Виннипеге и завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алекс Аяфалло (19), Джонатан Тэйвз (23), Габриэль Виларди (38) и Таннер Пирсон (47). У "Девилз" дубль оформил Коди Гласс (22, 29), еще одну шайбу забросил Нико Хишир (20).
11 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
18:50 • Алекс Иафалло
22:36 • Джонатан Тэйвз
37:57 • Габриэль Виларди
46:17 • Таннер Пирсон
19:27 • Нико Хишир
(Люк Хьюз, Йеспер Братт)
21:05 • Коди Гласс
(Люк Хьюз, Джек Хьюз)
28:08 • Коди Гласс
Российский нападающий "Нью-Джерси" Евгений Дадонов провел свой первый матч с 25 ноября. Чемпион мира 2014 года пропустил 22 матча регулярного чемпионата из-за травмы запястья. Он, его партнер по нападению Арсений Грицюк и форвард "Виннипега" Владислав Наместников не отметились результативными действиями.
"Нью-Джерси" (46 очков), потерпевший четвертое поражение подряд, занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Виннипег" (39) располагается на восьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.
В следующем матче "Нью-Джерси" в гостях сыграет с "Миннесотой Уайлд" в ночь на 13 января по московскому времени, "Виннипег" примет "Нью-Йорк Айлендерс" в ночь на 14 января.