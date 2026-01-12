"Нью-Джерси" уступил "Виннипегу" в НХЛ, Дадонов сыграл впервые с ноября

"Нью-Джерси" (46 очков), потерпевший четвертое поражение подряд, занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. "Виннипег" (39) располагается на восьмой строчке в Центральном дивизионе на Западе.