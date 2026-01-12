Рейтинг@Mail.ru
Массовая драка произошла на юниорском первенстве по борьбе
Единоборства
 
11:40 12.01.2026 (обновлено: 20:09 12.01.2026)
Массовая драка произошла на юниорском первенстве по борьбе
Массовая драка произошла на юниорском первенстве по борьбе
Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла во время первенства СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Грозном. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Массовая драка с участием спортсменов и зрителей произошла во время первенства СКФО по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в Грозном.
Драка произошла после завершения схватки между представителем Осетии Давидом Ваниевым и Турпалом Ахлоевым из Чечни. По окончании поединка, в котором победу одержал Ваниев, между спортсменами произошел конфликт. К потасовке подключились зрители из зала. По данным Telegram-канала "ЧП Владикавказ", в драке участвовало около 30 человек.
Первенство СКФО по вольной борьбе проходит в Грозном с 10 по 12 января. В соревновании принимают участие команды из разных регионов Северного Кавказа.
