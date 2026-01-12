https://ria.ru/20260112/bolelschik-2067289778.html
Болельщик умер во время матча Кубка Англии по футболу
Болельщик умер во время матча Кубка Англии по футболу - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Болельщик умер во время матча Кубка Англии по футболу
Болельщик "Норвича" умер на стадионе во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против "Уолсолла", сообщается на официальном сайте клуба второго по силе РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Болельщик умер во время матча Кубка Англии по футболу
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Болельщик "Норвича" умер на стадионе во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против "Уолсолла", сообщается на официальном сайте клуба второго по силе английского дивизиона.
"Норвич" в воскресенье разгромил "Уолсолл" из четвертого английского дивизиона со счетом 5:1. Как отмечается в заявлении клуба, болельщику оказали экстренную помощь на стадионе, но она не увенчалась успехом.
«
"Семья болельщика проинформирована, клуб окажет ей поддержку в это тяжелое время. Клуб искренне благодарит медицинский персонал, службу безопасности и находившихся рядом болельщиков за их усилия по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении "Норвича".