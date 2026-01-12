Болельщик умер во время матча Кубка Англии по футболу

Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
01:40 12.01.2026 (обновлено: 01:45 12.01.2026)
спорт, кубок англии, вокруг спорта, норвич сити
Футбол, Спорт, Кубок Англии, Вокруг спорта, Норвич Сити
© Изображение от freepikФутбольный стадион
Футбольный стадион - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Изображение от freepik
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Болельщик "Норвича" умер на стадионе во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу против "Уолсолла", сообщается на официальном сайте клуба второго по силе английского дивизиона.
"Норвич" в воскресенье разгромил "Уолсолл" из четвертого английского дивизиона со счетом 5:1. Как отмечается в заявлении клуба, болельщику оказали экстренную помощь на стадионе, но она не увенчалась успехом.
«
"Семья болельщика проинформирована, клуб окажет ей поддержку в это тяжелое время. Клуб искренне благодарит медицинский персонал, службу безопасности и находившихся рядом болельщиков за их усилия по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации", - говорится в заявлении "Норвича".
 
ФутболСпортКубок АнглииВокруг спортаНорвич Сити
 
