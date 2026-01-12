Баринов заявил, что "Локомотив" не предлагал ему новый контракт

"Я проходил медосмотр с командой, готов к возобновлению чемпионата. Ничто мне не мешало, я был сосредоточен на отдыхе. Конечно, я знаю об интересе со стороны ЦСКА, но сейчас нахожусь на медосмотре с командой. Какие вопросы о другом клубе вы можете задавать? Но "Локомотив" не выходил с предложением о новом контракте. Видимо, не заслужил", - сказал Баринов журналистам.