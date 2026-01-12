Рейтинг@Mail.ru
12:29 12.01.2026 (обновлено: 12:32 12.01.2026)
Баринов заявил, что "Локомотив" не предлагал ему новый контракт
Баринов заявил, что "Локомотив" не предлагал ему новый контракт
спорт, россия, дмитрий баринов, владимир кузьмичёв, локомотив (москва), пфк цска
Футбол, Спорт, Россия, Дмитрий Баринов, Владимир Кузьмичёв, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА
© Соцсети "Локомотива"Дмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети "Локомотива"
Дмитрий Баринов. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что руководство столичного футбольного клуба не предлагало ему новый контракт.
Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщал РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что Баринов может продолжить карьеру в столичном ЦСКА. В понедельник стало известно, что полузащитник проходит углубленный медосмотр вместе с командой в одной из московских клиник.
"Я проходил медосмотр с командой, готов к возобновлению чемпионата. Ничто мне не мешало, я был сосредоточен на отдыхе. Конечно, я знаю об интересе со стороны ЦСКА, но сейчас нахожусь на медосмотре с командой. Какие вопросы о другом клубе вы можете задавать? Но "Локомотив" не выходил с предложением о новом контракте. Видимо, не заслужил", - сказал Баринов журналистам.
"Не могу сейчас ничего комментировать. Задавайте все вопросы руководству клуба и моим представителям", - ответил полузащитник на вопрос, согласится ли он на предложение выгодного контракта со стороны "Локомотива".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. На его счету также 23 встречи в составе сборной России.
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
11 января, 18:45
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
11 января, 18:45
 
