Рейтинг@Mail.ru
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
11:12 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/australian-2067335905.html
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла испанку Кайтлин Кеведо в стартовом круге квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T11:12:00+03:00
2026-01-12T11:12:00+03:00
теннис
спорт
анастасия гасанова
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592386966_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3acd736c3c193c465da9fe2be85058d9.jpg
https://ria.ru/20260112/andreeva-2067308433.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592386966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be0fe4c693f0bc4ad1adc7f84291a5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, анастасия гасанова, australian open
Теннис, Спорт, Анастасия Гасанова, Australian Open
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open

Россиянка Гасанова вышла во второй круг квалификации Australian Open

© официальный твиттер WTAРоссийская теннисистка Анастасия Гасанова
Российская теннисистка Анастасия Гасанова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© официальный твиттер WTA
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла испанку Кайтлин Кеведо в стартовом круге квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Встреча завершилась победой Гасановой (212-я ракетка мира) над Кеведо (129) со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 54 минуты.
В следующем раунде Гасанова сыграет с литовкой Юстиной Микульските (216).
Квалификация Australian Open завершится 15 января, основной турнир пройдет с 18 января по 1 февраля.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA
Вчера, 08:49
 
ТеннисСпортАнастасия ГасановаAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала