https://ria.ru/20260112/australian-2067335905.html
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open
Российская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла испанку Кайтлин Кеведо в стартовом круге квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T11:12:00+03:00
2026-01-12T11:12:00+03:00
2026-01-12T11:12:00+03:00
теннис
спорт
анастасия гасанова
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592386966_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3acd736c3c193c465da9fe2be85058d9.jpg
https://ria.ru/20260112/andreeva-2067308433.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592386966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be0fe4c693f0bc4ad1adc7f84291a5d2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия гасанова, australian open
Теннис, Спорт, Анастасия Гасанова, Australian Open
Еще одна россиянка вышла во второй круг квалификации Australian Open
Россиянка Гасанова вышла во второй круг квалификации Australian Open