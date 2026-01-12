Рейтинг@Mail.ru
18:57 12.01.2026 (обновлено: 19:16 12.01.2026)
Отказавшийся возвращаться в тульский "Арсенал" легионер передумал
Отказавшийся возвращаться в тульский "Арсенал" легионер передумал
Футболист тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес сообщил корреспонденту РИА Новости, что вернется в клуб после того, как решит семейные проблемы. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
спорт, россия, кубок россии по футболу, первая лига
Футбол, Спорт, Россия, Кубок России по футболу, Первая лига
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал Тула"Футболисты тульского "Арсенала"
Футболисты тульского Арсенала - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Арсенал Тула"
Футболисты тульского "Арсенала". Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист тульского "Арсенала" Эдарлин Рейес сообщил корреспонденту РИА Новости, что вернется в клуб после того, как решит семейные проблемы.
Ранее Рейес не прибыл на предсезонный сбор "Арсенала". Клуб заявил, что применит санкции в отношении футболиста.
"Я не вернулся из отпуска, потому что у меня были семейные проблемы. Вернусь, как только все решу", - заявил Рейес.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах Первой лиги и Кубка России, в которых забил три мяча.
Рейесу 28 лет. Он перешел в "Арсенал" из казахстанского "Елимая" в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.
Сафонов написал заявление на бывшую жену в полицию
Вчера, 16:21
 
