Отказавшийся возвращаться в тульский "Арсенал" легионер передумал

"Я не вернулся из отпуска, потому что у меня были семейные проблемы. Вернусь, как только все решу", - заявил Рейес.

Рейесу 28 лет. Он перешел в "Арсенал" из казахстанского "Елимая" в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.