Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В текущем сезоне Андреева дебютировала на турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене, где дошла до четвертьфинала и уступила украинке Марте Костюк со счетом 6:7 (7:9), 3:6.
Андреева осталась единственной представительницей России в первой десятке рейтинга. Екатерина Александрова, проигравшая чешке Каролине Муховой в третьем круге турнира в Брисбене, опустилась с десятой на 11-ю строчку. Людмила Самсонова потеряла одну позицию и занимает 18-е место, Диана Шнайдер опустилась на две строчки и идет 23-й.
Американка Кори Гауфф вернулась на третье место мирового рейтинга, обойдя соотечественницу Аманду Анисимову. Лидером рейтинга по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, на второй строчке находится полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 12 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10990 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8328;
3 (4). Кори Гауфф (США) - 6423;
4 (3). Аманда Анисимова (США) - 6320;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5453;
7 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4267;
8 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4232;
9 (7). Мэдисон Киз (США) - 4003;
10 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3512;
11 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
18 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2122...
23 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1818...
31 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1517...
33 (33). Анна Калинская (Россия) - 1483...
44 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
62 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1016...
98 (100). Оксана Селехметьева (Россия) - 766.
