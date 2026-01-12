Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/andreeva-2067308433.html
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T08:49:00+03:00
2026-01-12T08:49:00+03:00
спорт
сша
брисбен
россия
мирра андреева
людмила самсонова
женская теннисная ассоциация (wta)
екатерина александрова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_b28b388d310b4828fb672188f0b587a4.jpg
https://ria.ru/20260111/medvedev-2067228676.html
https://ria.ru/20260111/tennis-2067271466.html
сша
брисбен
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_2536021d474dcad8825e1109861fa864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сша, брисбен, россия, мирра андреева, людмила самсонова, женская теннисная ассоциация (wta), екатерина александрова
Спорт, США, Брисбен, Россия, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Женская теннисная ассоциация (WTA), Екатерина Александрова
Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась на восьмую строчку в рейтинге WTA

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
В текущем сезоне Андреева дебютировала на турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене, где дошла до четвертьфинала и уступила украинке Марте Костюк со счетом 6:7 (7:9), 3:6.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Медведев посвятил победу в Брисбене первому дню рождения дочери
11 января, 14:25
Андреева осталась единственной представительницей России в первой десятке рейтинга. Екатерина Александрова, проигравшая чешке Каролине Муховой в третьем круге турнира в Брисбене, опустилась с десятой на 11-ю строчку. Людмила Самсонова потеряла одну позицию и занимает 18-е место, Диана Шнайдер опустилась на две строчки и идет 23-й.
Американка Кори Гауфф вернулась на третье место мирового рейтинга, обойдя соотечественницу Аманду Анисимову. Лидером рейтинга по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, на второй строчке находится полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 12 января:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 10990 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) - 8328;
3 (4). Кори Гауфф (США) - 6423;
4 (3). Аманда Анисимова (США) - 6320;
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) - 5850;
6 (6). Джессика Пегула (США) - 5453;
7 (8). Жасмин Паолини (Италия) - 4267;
8 (9). Мирра Андреева (Россия) - 4232;
9 (7). Мэдисон Киз (США) - 4003;
10 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) - 3512;
11 (10). Екатерина Александрова (Россия) - 3375...
18 (17). Людмила Самсонова (Россия) - 2122...
23 (21). Диана Шнайдер (Россия) - 1818...
31 (30). Вероника Кудерметова (Россия) - 1517...
33 (33). Анна Калинская (Россия) - 1483...
44 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185...
62 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1016...
98 (100). Оксана Селехметьева (Россия) - 766.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
11 января, 21:07
 
СпортСШАБрисбенРоссияМирра АндрееваЛюдмила СамсоноваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Екатерина Александрова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала