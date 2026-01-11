"Этот талант начинает верить в себя": Янчук оценил победу Бублика

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Казахстанский теннисист Александр Бублик начинает верить в себя, что помогает ему реализовывать свой талант, отметил в разговоре с РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Уроженец Ленинградской области Бублик в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Гонконге. В финале казахстанский теннисист обыграл итальянца Лоренцо Музетти, седьмую ракетку мира.
"Это очень впечатляющая победа. Саша прибавляет. Прошлый сезон он завершил на хорошем уровне. Саша может преподносить сюрпризы. Это талантливый игрок, ему есть чем играть. У него индивидуальный, своеобразный почерк, стиль игры. Это талант, это не просто так. Хорошо, что этот талант начинает верить в себя и одерживать хорошие победы на значимых турнирах", - сказал Янчук.
Победа в Гонконге стала для 28-летнего Бублика девятой в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде. Благодаря титулу он дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.
