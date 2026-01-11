"Этот талант начинает верить в себя": Янчук оценил победу Бублика

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Казахстанский теннисист Александр Бублик начинает верить в себя, что помогает ему реализовывать свой талант, отметил в разговоре с РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Победа в Гонконге стала для 28-летнего Бублика девятой в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде. Благодаря титулу он дебютирует в топ-10 мирового рейтинга.