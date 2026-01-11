Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:16 11.01.2026
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ
Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
хоккей
спорт
михаил мальцев
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
спартак (москва)
Хоккей, Спорт, Михаил Мальцев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА, Спартак (Москва)
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское дерби прошло на домашней арене армейцев и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "красно-синих" обе шайбы забросил Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). За "Спартак" отличился Михаил Мальцев (42).
22-летний Полтапов набрал 100 очков в КХЛ в карьере. Восстановившийся от травмы форвард "Спартака" Павел Порядин провел первый матч с 5 декабря.
ЦСКА (54 очка) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (49) располагается на восьмой строчке.
"Спартак" 14 января сыграет в другом гостевом дерби - со столичным "Динамо", на следующий день ЦСКА на выезде встретился с омским "Авангардом".
