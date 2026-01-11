ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл столичный "Спартак" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Московское дерби прошло на домашней арене армейцев и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "красно-синих" обе шайбы забросил Прохор Полтапов (15-я и 53-я минуты). За "Спартак" отличился Михаил Мальцев (42).
11 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
14:51 • Прохор Полтапов
12:35 • Прохор Полтапов
01:28 • Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Даниил Иванов)
22-летний Полтапов набрал 100 очков в КХЛ в карьере. Восстановившийся от травмы форвард "Спартака" Павел Порядин провел первый матч с 5 декабря.
ЦСКА (54 очка) поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" (49) располагается на восьмой строчке.
"Спартак" 14 января сыграет в другом гостевом дерби - со столичным "Динамо", на следующий день ЦСКА на выезде встретился с омским "Авангардом".