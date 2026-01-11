https://ria.ru/20260111/sport-2067240185.html
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене
Футболист английского "Ливерпуля" Конор Брэдли выбыл на неопределенный срок из-за серьезной травмы колена, сообщается на сайте клуба. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026
Конор Брэдли выбыл из-за травмы колена, ему предстоит операция