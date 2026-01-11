Рейтинг@Mail.ru
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене
15:54 11.01.2026 (обновлено: 16:18 11.01.2026)
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене
Футболист английского "Ливерпуля" Конор Брэдли выбыл на неопределенный срок из-за серьезной травмы колена, сообщается на сайте клуба. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, английская премьер-лига (апл), ливерпуль
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Ливерпуль
Футболисту "Ливерпуля" предстоит перенести операцию на колене

Конор Брэдли выбыл из-за травмы колена, ему предстоит операция

© REUTERS / Phil NobleФутболист английского "Ливерпуля" Конор Брэдли
Футболист английского Ливерпуля Конор Брэдли - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© REUTERS / Phil Noble
Футболист английского "Ливерпуля" Конор Брэдли. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Футболист английского "Ливерпуля" Конор Брэдли выбыл на неопределенный срок из-за серьезной травмы колена, сообщается на сайте клуба.
Защитник получил травму 8 января на последних минутах матча премьер-лиги против лондонского "Арсенала" (0:0). Точный диагноз не называется.
"В ближайшие дни Брэдли перенесет операцию, после чего начнет период реабилитации, сроки которой на данном этапе не определены", - говорится в сообщении.
Брэдли 22 года. В текущем сезоне он провел за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах. Также на его счету 4 гола в 30 матчах за сборную Северной Ирландии.
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Салах извинился перед футболистами "Ливерпуля"
20 декабря 2025, 13:26
 
