https://ria.ru/20260111/sobolenko-2067221597.html
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене намекнула своему парню Георгиосу... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:27:00+03:00
2026-01-11T13:27:00+03:00
2026-01-11T13:29:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974904024_0:429:960:969_1920x0_80_0_0_78cf2f5db556cb5ada6833510dbe9c7f.png
https://ria.ru/20260111/raketka-2067207114.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974904024_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_53936850a6f3c7b6b83aa5c5eec37195.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta), вокруг спорта
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA), Вокруг спорта
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения
Соболенко после победы в Брисбене намекнула своему парню, что ждет предложения
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене намекнула своему парню Георгиосу Франгулису, что ждет предложения руки и сердца.
В воскресенье Соболенко выиграла турнир в Брисбене, обыграв в финале украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:3. Белоруска выиграла данный турнир второй год подряд.
«
"Спасибо команде за то, что терпите меня. Вы лучшие люди в мире хотя бы из-за того, что все еще находите способы меня терпеть. Спасибо, ребята, люблю вас. Спасибо моему парню, надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому (смеется). Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо? Спасибо всем большое", - заявила Соболенко на корте после церемонии награждения.
Соболенко 27 лет. Трофей стал для белоруски 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила по количеству титулов соотечественницу Викторию Азаренко (21) и вошла в тройку самых титулованных действующих теннисисток, уступая американке Винус Уильямс (49) и польке Иге Швёнтек (25).