Рейтинг@Mail.ru
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:27 11.01.2026 (обновлено: 13:29 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/sobolenko-2067221597.html
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене намекнула своему парню Георгиосу... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:27:00+03:00
2026-01-11T13:29:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
женская теннисная ассоциация (wta)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974904024_0:429:960:969_1920x0_80_0_0_78cf2f5db556cb5ada6833510dbe9c7f.png
https://ria.ru/20260111/raketka-2067207114.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974904024_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_53936850a6f3c7b6b83aa5c5eec37195.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арина соболенко, женская теннисная ассоциация (wta), вокруг спорта
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Женская теннисная ассоциация (WTA), Вокруг спорта
Соболенко намекнула своему парню, что ждет предложения

Соболенко после победы в Брисбене намекнула своему парню, что ждет предложения

© Фото : Соцсети Арины СоболенкоАрина Соболенко с возлюбленным
Арина Соболенко с возлюбленным - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Соцсети Арины Соболенко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко после победы на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене намекнула своему парню Георгиосу Франгулису, что ждет предложения руки и сердца.
В воскресенье Соболенко выиграла турнир в Брисбене, обыграв в финале украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:3. Белоруска выиграла данный турнир второй год подряд.
«

"Спасибо команде за то, что терпите меня. Вы лучшие люди в мире хотя бы из-за того, что все еще находите способы меня терпеть. Спасибо, ребята, люблю вас. Спасибо моему парню, надеюсь, что скоро смогу называть тебя как-нибудь по-другому (смеется). Я просто давление на тебя немного повысила, хорошо? Спасибо всем большое", - заявила Соболенко на корте после церемонии награждения.

Соболенко 27 лет. Трофей стал для белоруски 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Она опередила по количеству титулов соотечественницу Викторию Азаренко (21) и вошла в тройку самых титулованных действующих теннисисток, уступая американке Винус Уильямс (49) и польке Иге Швёнтек (25).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Вчера, 10:42
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала