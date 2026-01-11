https://ria.ru/20260111/raketka-2067207114.html
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Соболенко выиграла турнир в Брисбене - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T10:42:00+03:00
2026-01-11T10:42:00+03:00
2026-01-11T11:31:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
марта костюк
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848090932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac99e6a786e64022136940a1a5a14225.jpg
https://ria.ru/20260106/tennis-2066573022.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848090932_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a8810b1b2543a02fb68aad35e1ad530.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арина соболенко, марта костюк, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Марта Костюк, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Соболенко выиграла турнир в Брисбене второй раз подряд