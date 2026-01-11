Рейтинг@Mail.ru
11.01.2026
Теннис
 
10:42 11.01.2026 (обновлено: 11:31 11.01.2026)
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
теннис
спорт
арина соболенко
марта костюк
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, арина соболенко, марта костюк, женская теннисная ассоциация (wta)
Соболенко выиграла турнир в Брисбене второй раз подряд

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала победительницей теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
Brisbane International
Арина Соболенко
Марта Костюк
В финале Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (16-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.
Соболенко 27 лет. Она выиграла турнир в Брисбене второй год подряд. Трофей стал для белоруски 22-м в карьере под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
