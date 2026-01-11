Рейтинг@Mail.ru
Матч КХЛ между "Шанхайскими драконами" и "Сочи" перенесен
Хоккей
 
12:54 11.01.2026 (обновлено: 19:51 11.01.2026)
Матч КХЛ между "Шанхайскими драконами" и "Сочи" перенесен
Матч КХЛ между "Шанхайскими драконами" и "Сочи" перенесен
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами "Шанхайские драконы" и "Сочи" перенесен с 12 на 29 января, сообщается на странице
2026
шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл), хк сочи
Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Сочи, Хоккей
Матч КХЛ между "Шанхайскими драконами" и "Сочи" перенесен

Матч КХЛ "Шанхайские драконы" — "Сочи" перенесли на 29 января

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами "Шанхайские драконы" и "Сочи" перенесен с 12 на 29 января, сообщается на странице китайской команды в Telegram-канале.
"Матч с "Сочи" проведем чуть позже - не 12 января, а 29. Это связано с форс-мажорными обстоятельствами, из-за которых южане не могут прибыть на завтрашний матч", - говорится в заявлении.
Встреча между командами пройдет на домашней арене "Шанхайских драконов" в Санкт-Петербурге.
Хоккей. КХЛ. ЦСКА (Москва) - Шанхайские Драконы (Шанхай) - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ЦСКА одержал волевую победу над "Шанхайскими драконами" в матче КХЛ
9 января, 19:26
 
ХоккейШанхайские драконыКХЛ 2025-2026ХК Сочи
 
