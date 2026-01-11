https://ria.ru/20260111/match-2067219368.html
Матч КХЛ между "Шанхайскими драконами" и "Сочи" перенесен
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами "Шанхайские драконы" и "Сочи" перенесен с 12 на 29 января, сообщается на странице РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026
