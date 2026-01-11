https://ria.ru/20260111/match-2067182485.html
Гол Де Кетеларе помог "Аталанте" обыграть "Торино" в матче Серии А
Гол Де Кетеларе помог "Аталанте" обыграть "Торино" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Гол Де Кетеларе помог "Аталанте" обыграть "Торино" в матче Серии А
"Аталанта" одержала победу над "Торино" в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Гол Де Кетеларе помог "Аталанте" обыграть "Торино" в матче Серии А
