"Рожала и убегала драться": девушка-вышибала из Питера стала лучшей в США

В школе она отправляла одноклассников в нокаут, в институте подрабатывала вышибалой в ночном клубе, а затем стала самой известной русской в ММА. РИА Новости Спорт рассказывает историю крутой девушки, которая стала мамой, но очень быстро убежала в октагон.

Многие ей восхищаются, другие называют предателем родины. Комментарии в ее соцсетях зачастую похожи на битву двух враждующих лагерей. От "Красотка, умничка!" и "Так держать!" до "Желаю, чтобы твои дети сдохли!".

"Дралась почти каждый день"

Яна Куницкая родилась в Мурманске незадолго до распада Советского Союза. Ее характер сформировали суровый северный климат и строгие родители. Отец – лыжник, мама – гимнастка. Папа хотел, чтобы дочка во всем брала с него пример, и Яна действительно демонстрировала успехи в лыжных гонках.

Но девочка решила твердо: ее место в единоборствах. Не помогали ни запреты, ни подарки.

© Ethan Miller Яна Куницкая © Ethan Miller Яна Куницкая

Сначала было тхэквондо, затем – рукопашный бой. Поговаривают, что Яна умудрялась отправлять в нокаут не только девочек, но и мальчиков. Коллекция медалей пополнялась, а вот отношения с отцом ухудшались. В шестнадцать лет она переехала в Санкт-Петербург и связи с папой оборвала.

Несмотря на тягу к независимости от родителей, жизнь вдали от дома не была легкой. На стипендию особо не разгуляешься, пришлось искать подработки. В интервью "Чемпионату" Куницкая рассказывала, что устроилась охранником, но это была не просто работа на входе в заведение: "Дралась почти каждый день. Многие удивлялись, как с виду хрупкая девушка могла вывести из строя сразу нескольких достаточно крепких парней".

Десятки операций и жуткая боль

Первый бой на профессиональном уровне в ММА Куницкая провела в мае 2009-го, а уже через год оказалась на грани смерти. Неудачная операция привела к заражению стафилококком. Врачи разводили руками, никакое лечение не помогало. Ей даже намекнули: "Возможно, надо готовиться к смерти". Десятки операций, постоянные слезы, жуткая боль. Но Куницкая смогла справиться, выжила и даже вернулась в спорт.

А уже в 2013 году шокировала болельщиков новостью о завершении карьеры. Дело оказалось не в былых проблемах со здоровьем, а беременность. Личность ее избранника до сих пор неизвестна. Но кое-кто узнал, что он - араб по имени Хани. Познакомились в Абу-Даби, сыграли свадьбу, перебрались в Санкт-Петербург. В 2013 году родился сын Адам.

Но Яна мучилась без октагона. Ее одолевала скука, с которой не помогала справиться даже работа тренером. Куницкой хотелось самой идти в бой, а ближневосточный муж хотел спокойной жизни и не собирался играть роль няньки и обслуги спортсменки. Хани и Яна развелись, а в 2016 году она вернулась в клетку.

Начала с поражения Заире Дышековой в Москве, после чего стала еще злее. Спустя месяцы подписала контракт с женской лигой Invicta – это был самый прямой путь в UFC. Лучшая лига мира встретила ее жестко: Крис Жустино по прозвищу "Киборг" прошлась уничтожила Яну.

Главную победу времен UFC Куницкая одержала вне ринга. Внимательные болельщики обратили внимание, что Яна все чаще появляется в окружении бразильца Тиаго Сантоса. На тот момент все думали, что русская красотка по-прежнему живет с арабом Хани, и ее соцсети заполонили хейтеры.

« "Мы расстались три года назад, - внесла ясность Куницкая. - Было бы странно, если бы меня дома ждал муж, а я бы тут фото публиковала. Меня не удивила реакция людей, потому что большинство все так негативно воспринимает. Не только в плане боев. По статистике, если комментарий к фотографии англоязычный или на португальском языке, то он хороший. Если на русском — всегда плохой. Ничего удивительного. Дали повод людям, пускай радуются".

"Горжусь быть русской"

Попытавшись объяснить ситуацию, Куницкая невольно ее усугубила. Начались постоянные обвинения в русофобии и предательстве. Внимания на нападки со стороны она особо не обращала. Ее новый возлюбленный во время боя на UFC 239 с Джоном Джонсом получил тяжелейшие травмы. Яна полностью посвятила себя поддержке Тиаго, ухаживала, возила в больницу на инвалидной коляске.

« "Я не знаю, что бы делал без нее", - признавался обессиленный боец по прозвищу "Молот".

В 2020-м Куницкая и Сантос обручились. Спустя год – свадьба, а в 2022-м на свет появилась дочь Алиса. На этот раз Яна не стала уходить из спорта, сделав лишь минимальный перерыв. "Я оттренировалась и пошла рожать. В пятницу я еще занималась, а родила в понедельник. Перерыв не делала. Вернулась чуть раньше, чем врач разрешил. В моем случае роды пошли только на пользу", - рассказывала она "Матч ТВ".

К тому моменту супруги обосновались в Майами и жили на две страны, периодически посещая родину мужа. Вариант возвращения в Россию даже не рассматривали: Тиаго чисто физически не мог переносить суровый питерский климат.

« "В Бразилии уровень жизни не выше. Но там погода лучше и нам с Тиаго будет проще. А в России из нас двоих могла бы выжить только я". Еще одна причина – условия для тренировок, которые в России Куницкой не подходили: "Горжусь быть русской. Столько обвинений в непатриотизме. Несмотря на то, что жить и тренироваться лучше в штатах, Россию я все равно люблю всей душой".