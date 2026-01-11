https://ria.ru/20260111/krug-2067277878.html
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский "Зенит", но пожелал... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T22:44:00+03:00
2026-01-11T22:44:00+03:00
2026-01-11T22:51:00+03:00
футбол
спорт
данил круговой
лусиано гонду
зенит
пфк цска
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский "Зенит", но пожелал бывшему одноклубнику удачи.
В воскресенье "Зенит
" объявил о переходе из ЦСКА
26-летнего защитника сборной России Дивеева, а армейский клуб - о приобретении у петербуржцев 24-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду
.
«
"Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще, удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!" - написал Круговой
.
Фраза Кругового, возможно, является отсылкой к фильму "Звездные войны. Эпизод III: месть ситхов".
Круговому 27 лет, он выступал за "Зенит" в 2019-2024 годах, став с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырех Суперкубков России. В июле 2024 года Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.