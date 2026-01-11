Рейтинг@Mail.ru
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
Футбол
 
22:44 11.01.2026 (обновлено: 22:51 11.01.2026)
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"
Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский "Зенит", но пожелал... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T22:44:00+03:00
2026-01-11T22:51:00+03:00
футбол
спорт
данил круговой
лусиано гонду
зенит
пфк цска
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://ria.ru/20260111/diveev-2065377201.html
"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский "Зенит", но пожелал бывшему одноклубнику удачи.
В воскресенье "Зенит" объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего защитника сборной России Дивеева, а армейский клуб - о приобретении у петербуржцев 24-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду.
«
"Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще, удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!" - написал Круговой.
Фраза Кругового, возможно, является отсылкой к фильму "Звездные войны. Эпизод III: месть ситхов".
Круговому 27 лет, он выступал за "Зенит" в 2019-2024 годах, став с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырех Суперкубков России. В июле 2024 года Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.
Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
Вчера, 18:45
 
Футбол
 
