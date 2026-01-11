"Ты должен был бороться": Круговой проводил Дивеева в "Зенит"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский "Зенит", но пожелал бывшему одноклубнику удачи.

Круговому 27 лет, он выступал за "Зенит" в 2019-2024 годах, став с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырех Суперкубков России. В июле 2024 года Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.