Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, финишировали на 19-м месте на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, в зачете внедорожников.
Протяженность спецучастка составила 459 километров. Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 3 часа 56 минут 9 секунд, уступив 11 минут 47 секунд победителю этапа - шведу Маттиасу Экстрему (Ford; 03:44.22). Вторым стал португалец Жуан Феррейра (Toyota, отставание - 04.27), третьим - американец Митчелл Гатри (Ford, +04.55). В общем зачете лидирует катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; 28:10.15), Кротов уступает ему 6 часов 47 минут 6 секунд и идет 37-м.
В классе Challenger победу одержал аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; 04:22.57), тройку призеров дополнили южноафриканец Ясир Сейдан (Taurus; +04.39) и аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus; +05.40). Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов финишировали 12-ми (Taurus; +13.10) и идут 24-ми в общем зачете, отставая на 9 часов 20 минут 55 секунд от лидирующего испанца Пау Наварро (Taurus; 31:17.03).
В зачете грузовиков победителем этапа стал экипаж литовского гонщика Вайдотаса Залы (Iveco; 04:27.24). Далее финишировали чехи Алеш Лопрайс (Iveco; +01.23) и Мартин Мацик (MM Technology; +04.58). Лидирует в общем зачете нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; 32:44.49).
Восьмой этап ралли со спецучастком протяженностью 481 км пройдет в понедельник, 12 января.