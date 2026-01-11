Рейтинг@Mail.ru
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:34 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/krotov-2067256915.html
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников
Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, финишировали на 19-м месте на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар", РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T18:34:00+03:00
2026-01-11T18:34:00+03:00
спорт
киргизия
саудовская аравия
денис кротов
митчел ван ден бринк
ford motor
ktm
iveco
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802903187_0:167:3072:1894_1920x0_80_0_0_272936f8223c743ea388ce7b3d7eb6aa.jpg
https://ria.ru/20260106/dakar-2066655423.html
https://ria.ru/20260105/dakar-2066503309.html
киргизия
саудовская аравия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/10/1802903187_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5b721ac2c46587a606a4f78a57eaa3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, киргизия, саудовская аравия, денис кротов, митчел ван ден бринк, ford motor, ktm, iveco , toyota corolla, дакар (ралли)
Спорт, Киргизия, Саудовская Аравия, Денис Кротов, Митчел ван ден Бринк, Ford Motor, KTM, Iveco , Toyota Corolla, Дакар (ралли)
Кротов и Жильцов стали 19-ми на этапе "Дакара" в зачете внедорожников

В зачете внедорожников Кротов и Жильцов идут 19-ми на этапе "Дакара"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, выступающие под лицензией Киргизии, финишировали на 19-м месте на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии, в зачете внедорожников.
Протяженность спецучастка составила 459 километров. Кротов и Жильцов на внедорожнике Ford преодолели дистанцию за 3 часа 56 минут 9 секунд, уступив 11 минут 47 секунд победителю этапа - шведу Маттиасу Экстрему (Ford; 03:44.22). Вторым стал португалец Жуан Феррейра (Toyota, отставание - 04.27), третьим - американец Митчелл Гатри (Ford, +04.55). В общем зачете лидирует катарец Насер Аль-Аттия (Dacia; 28:10.15), Кротов уступает ему 6 часов 47 минут 6 секунд и идет 37-м.
Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Кротов и Жильцов стали десятыми на третьем этапе "Дакара"
6 января, 19:38
В зачете мотоциклистов победу одержал аргентинец Лусиано Бенавидес (KTM; 04:00.56), далее расположились испанец Эдгар Кане (KTM; +04.47) и француз Адриен ван Беверен (Honda; +04.57). Лидером общего зачета является австралиец Дэниел Сандерс (KTM; 28:47.31).
В классе Challenger победу одержал аргентинец Кевин Бенавидес (Taurus; 04:22.57), тройку призеров дополнили южноафриканец Ясир Сейдан (Taurus; +04.39) и аргентинец Николас Кавильяссо (Taurus; +05.40). Выступающие под нейтральным флагом россияне Сергей Ременник и Алексей Игнатов финишировали 12-ми (Taurus; +13.10) и идут 24-ми в общем зачете, отставая на 9 часов 20 минут 55 секунд от лидирующего испанца Пау Наварро (Taurus; 31:17.03).
В зачете грузовиков победителем этапа стал экипаж литовского гонщика Вайдотаса Залы (Iveco; 04:27.24). Далее финишировали чехи Алеш Лопрайс (Iveco; +01.23) и Мартин Мацик (MM Technology; +04.58). Лидирует в общем зачете нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; 32:44.49).
Восьмой этап ралли со спецучастком протяженностью 481 км пройдет в понедельник, 12 января.
Денис Кротов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Кротов и Жильцов застряли на спецучастке второго этапа "Дакара"
5 января, 17:49
 
СпортКиргизияСаудовская АравияДенис КротовМитчел ван ден БринкFord MotorKTMIvecoToyota CorollaДакар (ралли)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала