Рейтинг@Mail.ru
Никитин назвал победу ЦСКА над "Спартаком" заслуженной - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:20 11.01.2026 (обновлено: 21:21 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/khokkey-2067272041.html
Никитин назвал победу ЦСКА над "Спартаком" заслуженной
Никитин назвал победу ЦСКА над "Спартаком" заслуженной - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Никитин назвал победу ЦСКА над "Спартаком" заслуженной
Главный тренер московского ЦСКА назвал заслуженной победу своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T21:20:00+03:00
2026-01-11T21:21:00+03:00
хоккей
спорт
алексей жамнов
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80831/08/808310883_0:37:2200:1275_1920x0_80_0_0_f46c1038ea78bf08cf821a1c1b515919.jpg
https://ria.ru/20250914/kakzhamnov-2041908424.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/80831/08/808310883_226:0:1975:1312_1920x0_80_0_0_1ad73fc5fceabf163ddbb3934b3d7f47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексей жамнов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Алексей Жамнов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Никитин назвал победу ЦСКА над "Спартаком" заслуженной

Тренер Никитин: ЦСКА добыл командную и заслуженную победу над "Спартаком"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкХоккей
Хоккей - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Хоккей. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского ЦСКА назвал заслуженной победу своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного "Спартака".
ЦСКА в воскресенье на своей площадке обыграл "Спартак" со счетом 2:1. "Красно-синие" сравняли счет в очном противостоянии со спартаковцами в регулярном сезоне (2-2).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 января 2026 • начало в 18:00
Завершен
ЦСКА
2 : 1
Спартак Москва
14:51 • Прохор Полтапов
12:35 • Прохор Полтапов
01:28 • Михаил Мальцев
(Кристиан Ярош, Даниил Иванов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Парни провели неплохой матч. Где-то не хватало эмоций, но добыли командную победу. Эти победы заслуженные. Мы должны относиться к этому правильно, продолжать упорно работать. Что касается нашего положения в турнирной таблице, то относимся к этому с уважением, но не зацикливаемся", - сказал Никитин журналистам.
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов заявил, что его подопечным не хватало агрессии, чтобы справляться с плотной обороной соперника.
"Не лучшая игра в нашем исполнении. Не хватило агрессии в атаке. Наши ошибки привели к голам в наши ворота. Когда против тебя играют плотно в обороне, то должно быть больше агрессии у чужих ворот. У нас этого не было. Мы говорили игрокам, что будет тяжело найти пути в зоне атаки. Мы должны были лезть на ворота, но мы этого не делали. За весь матч, наверное, пару раз только прошли. Такие матчи не играют 20 минут. Надо играть весь матч. Должны быть эмоции, должна жить лавка. Этого не было", - сказал Жамнов.
Алексей Жамнов - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
"Как коты сытые": Жамнов недоволен хоккеистами "Спартака"
14 сентября 2025, 21:15
 
ХоккейСпортАлексей ЖамновКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала