Никитин назвал победу ЦСКА над "Спартаком" заслуженной

"Парни провели неплохой матч. Где-то не хватало эмоций, но добыли командную победу. Эти победы заслуженные. Мы должны относиться к этому правильно, продолжать упорно работать. Что касается нашего положения в турнирной таблице, то относимся к этому с уважением, но не зацикливаемся", - сказал Никитин журналистам.

"Не лучшая игра в нашем исполнении. Не хватило агрессии в атаке. Наши ошибки привели к голам в наши ворота. Когда против тебя играют плотно в обороне, то должно быть больше агрессии у чужих ворот. У нас этого не было. Мы говорили игрокам, что будет тяжело найти пути в зоне атаки. Мы должны были лезть на ворота, но мы этого не делали. За весь матч, наверное, пару раз только прошли. Такие матчи не играют 20 минут. Надо играть весь матч. Должны быть эмоции, должна жить лавка. Этого не было", - сказал Жамнов.