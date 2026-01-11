Глава IIHF проверил арену, из-за которой НХЛ могла отказаться от Олимпиады

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил об отсутствии причин, по которым игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут отказаться выступать на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

В пятницу в Милане на стадионе "Санта Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была остановлена и отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Игры пройдут с 6 по 22 февраля. В июле в штаб-квартире IIHF было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.

"Я уезжаю довольный. Нет никаких причин, по которым НХЛ не приедет", - цитирует Тардифа The Athletic.

Глава IIHF добавил, что часть трибун еще не готова, но то, что касается самого спорта, беспокойства не вызывает, а недостатки льда будут исправлены.