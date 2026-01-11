Рейтинг@Mail.ru
Глава IIHF проверил арену, из-за которой НХЛ могла отказаться от Олимпиады - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:38 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/khokkey-2067268976.html
Глава IIHF проверил арену, из-за которой НХЛ могла отказаться от Олимпиады
Глава IIHF проверил арену, из-за которой НХЛ могла отказаться от Олимпиады - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Глава IIHF проверил арену, из-за которой НХЛ могла отказаться от Олимпиады
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил об отсутствии причин, по которым игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут отказаться... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T20:38:00+03:00
2026-01-11T20:38:00+03:00
хоккей
в мире
кортина-д'ампеццо
милан
люк тардиф
билл дэйли
международная федерация хоккея (iihf)
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041514_66:0:1441:773_1920x0_80_0_0_c25fc4b0bb16b8de1c8db9379cdfec24.jpg
https://ria.ru/20251231/khokkey-2065883103.html
https://ria.ru/20251210/ovechkin-2061226437.html
кортина-д'ампеццо
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764041514_226:0:1355:847_1920x0_80_0_0_a4888f055b34011c89feab6e5765ea25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, кортина-д'ампеццо, милан, люк тардиф, билл дэйли, международная федерация хоккея (iihf), национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, В мире, Кортина-д'Ампеццо, Милан, Люк Тардиф, Билл Дэйли, Международная федерация хоккея (IIHF), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Глава IIHF проверил арену, из-за которой НХЛ могла отказаться от Олимпиады

Глава IIHF Тардиф: у игроков НХЛ нет причин не ехать на Олимпиаду

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюк Тардиф
Люк Тардиф - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люк Тардиф. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил об отсутствии причин, по которым игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут отказаться выступать на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В пятницу в Милане на стадионе "Санта Джулия" проходил тестовый хоккейный матч, но игра была остановлена и отложена из-за возникшей по ходу встречи пробоины во льду. Игры пройдут с 6 по 22 февраля. В июле в штаб-квартире IIHF было подписано соглашение, по которому игроки НХЛ впервые с 2014 года примут участие в турнире. Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли допустил отказ игроков от участия в Олимпиаде из-за плохого качества льда.
Том Уилсон - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Одноклубники Овечкина вошли в состав сборной Канады на Олимпиаду-2026
31 декабря 2025, 21:05
"Я уезжаю довольный. Нет никаких причин, по которым НХЛ не приедет", - цитирует Тардифа The Athletic.
Глава IIHF добавил, что часть трибун еще не готова, но то, что касается самого спорта, беспокойства не вызывает, а недостатки льда будут исправлены.
"Они нанесут логотип и еще один слой белой краски. Так что все будет готово", - заверил Тардиф.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду
10 декабря 2025, 20:11
 
ХоккейВ миреКортина-д'АмпеццоМиланЛюк ТардифБилл ДэйлиМеждународная федерация хоккея (IIHF)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала