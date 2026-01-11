https://ria.ru/20260111/khokkey-2067243013.html
"Трактор" одержал четвертую победу подряд, обыграв дома "Сибирь"
Челябинский "Трактор" нанес поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T16:20:00+03:00
2026-01-11T16:20:00+03:00
2026-01-11T18:46:00+03:00
хоккей
спорт
андрей светлаков
василий глотов
трактор
сибирь
автомобилист
виталий кравцов
спорт, андрей светлаков, василий глотов, трактор, сибирь, автомобилист, виталий кравцов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Светлаков, Василий Глотов, Трактор, Сибирь, Автомобилист, Виталий Кравцов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Дубль Светлакова принес "Трактору" четвертую победу подряд в КХЛ