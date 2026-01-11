Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" одержал четвертую победу подряд, обыграв дома "Сибирь"
16:20 11.01.2026 (обновлено: 18:46 11.01.2026)
"Трактор" одержал четвертую победу подряд, обыграв дома "Сибирь"
"Трактор" одержал четвертую победу подряд, обыграв дома "Сибирь"
Челябинский "Трактор" нанес поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
https://ria.ru/20260111/match-2067219368.html
спорт, андрей светлаков, василий глотов, трактор, сибирь, автомобилист, виталий кравцов, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Андрей Светлаков, Василий Глотов, Трактор, Сибирь, Автомобилист, Виталий Кравцов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" нанес поражение новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в воскресенье в Челябинске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). У победителей дубль оформил Андрей Светлаков (9-я и 35-я минуты), по одной шайбе забросили Виталий Кравцов (54) и Василий Глотов (59). Гол гостей на счету Даниила Валитова (32).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 января 2026 • начало в 14:00
Завершен
Трактор
4 : 1
Сибирь
08:49 • Андрей Светлаков
(Андрей Прибыльский, Сергей Телегин)
14:27 • Андрей Светлаков
(Григорий Дронов, Василий Глотов)
13:52 • Виталий Кравцов
(Михаил Григоренко, Джошуа Ливо)
18:10 • Василий Глотов
(Логан Дэй)
11:35 • Даниил Валитов
(Егор Аланов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Трактор" одержал четвертую победу подряд и с 48 очками располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь" (39 очков) идет девятой.
В следующем матче челябинская команда 14 января на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом", а новосибирский клуб днем ранее в гостях сыграет с череповецкой "Северсталью".
