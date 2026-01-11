https://ria.ru/20260111/khokkey-2067227463.html
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
Юные игроки устроили массовую драку в перерыве матча Американской хоккейной лиги (АХЛ) с участием фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), вокруг спорта
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
Юные игроки устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ