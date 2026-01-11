Рейтинг@Mail.ru
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
Хоккей
Хоккей
 
14:19 11.01.2026 (обновлено: 15:37 11.01.2026)
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ
Юные игроки устроили массовую драку в перерыве матча Американской хоккейной лиги (АХЛ) с участием фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ)... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
хоккей
спорт
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
спорт, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), вокруг спорта
Хоккей, Спорт, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вокруг спорта
Дети устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ

Юные игроки устроили массовую драку на льду в перерыве матча АХЛ

Хоккей
Хоккей. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Юные игроки устроили массовую драку в перерыве матча Американской хоккейной лиги (АХЛ) с участием фарм-клуба команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" "Херши Беарз".
Встреча регулярного чемпионата АХЛ между "Херши Беарз" и "Кливленд Монстерс" прошла в субботу в Херши (США, штат Пенсильвания) и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.
В соцсетях распространилось видео, как во время детского матча в одном из перерывов игры АХЛ между юными хоккеистами началась массовая драка, которая продлилась несколько минут. При этом встреча не обслуживалась арбитрами, поэтому никто из взрослых не пытался разнять детей.
Александр Овечкин
Полез в драку с русским и снова не забил: что происходит с Овечкиным в НХЛ
2 января, 00:20
 
Хоккей Спорт Вашингтон Кэпиталз Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вокруг спорта
 
