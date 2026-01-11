Рейтинг@Mail.ru
Гол Чинахова с передачи Малкина не спас "Питтсбург" от поражения
Хоккей
 
02:19 11.01.2026
Гол Чинахова с передачи Малкина не спас "Питтсбург" от поражения
Гол Чинахова с передачи Малкина не спас "Питтсбург" от поражения - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Гол Чинахова с передачи Малкина не спас "Питтсбург" от поражения
"Калгари Флэймз" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Гол Чинахова с передачи Малкина не спас "Питтсбург" от поражения

Шайба Чинахова с передачи Малкина не спасла "Питтсбург" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. "Калгари Флэймз" одержал победу над "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "Калгари" шайбы забросили Коннор Зари (3-я минута) и Мэтт Коронато (41). У "Питтсбурга" отличился российский нападающий Егор Чинахов (30), которому ассистировал его соотечественник Евгений Малкин.
Признанный третьей звездой встречи Чинахов забросил пятую шайбу в сезоне, всего в его активе 9 очков (5 голов + 4 ассиста) в 34 играх.
Малкин отдал 22-ю передачу в сезоне, он набрал 31 очко (9+22) в 28 встречах. 39-летний россиянин достиг отметки в 854 голевые передачи за карьеру в чемпионатах НХЛ в составе "Питтсбурга" и по количеству ассистов в составе одной франшизы занял десятое место в истории лиги, опередив Анже Копитара (853 передачи за "Лос-Анджелес Кингз") и Брайана Тротье (853 передачи за "Нью-Йорк Айлендерс"). Рекордсменом НХЛ по числу передач за одну франшизу является Рэй Бурк (1111 передач за "Бостон Брюинз").
"Калгари" (42 очка) располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Питтсбург" (51) идет пятым в Столичном дивизионе.
