Гол Чинахова с передачи Малкина не спас "Питтсбург" от поражения

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей. В составе "Калгари" шайбы забросили Коннор Зари (3-я минута) и Мэтт Коронато (41). У "Питтсбурга" отличился российский нападающий Егор Чинахов (30), которому ассистировал его соотечественник Евгений Малкин.

Малкин отдал 22-ю передачу в сезоне, он набрал 31 очко (9+22) в 28 встречах. 39-летний россиянин достиг отметки в 854 голевые передачи за карьеру в чемпионатах НХЛ в составе "Питтсбурга" и по количеству ассистов в составе одной франшизы занял десятое место в истории лиги, опередив Анже Копитара (853 передачи за "Лос-Анджелес Кингз") и Брайана Тротье (853 передачи за "Нью-Йорк Айлендерс"). Рекордсменом НХЛ по числу передач за одну франшизу является Рэй Бурк (1111 передач за "Бостон Брюинз").