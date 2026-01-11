https://ria.ru/20260111/ispaniya-2067272272.html
Мбаппе не вошел в стартовый состав "Реала" на "Эль-Класико"
Мбаппе не вошел в стартовый состав "Реала" на "Эль-Класико"
Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе не вошел в стартовый состав команды на финальный матч Суперкубка Испании по футболу против "Барселоны", сообщается... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
