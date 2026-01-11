Рейтинг@Mail.ru
Российская саблистка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе
23:22 11.01.2026
Российская саблистка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе
Российская саблистка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе
Российская саблистка Алина Михайлова стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию, который завершился в Тунисе. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026
Российская саблистка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе

Российская саблистка Алина Михайлова стала победительницей этапа Гран-при

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российская саблистка Алина Михайлова стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию, который завершился в Тунисе.
В финальной схватке Михайлова победила двукратную чемпионку мира Мисаки Эмуру из Японии со счетом 15:10.
Бронзовые медали завоевали Нисанур Эрбиль из Турции и Лусия Мартин-Португес из Испании.
Международная федерация фехтования (FIE) допускает российских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.
Марта Мартьянова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Мартьянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию
10 января, 14:04
 
