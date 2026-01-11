https://ria.ru/20260111/fekhtovanie-2067280767.html
Российская саблистка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Тунисе
Российская саблистка Алина Михайлова стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию, который завершился в Тунисе. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026
спорт, международная федерация фехтования (fie), фехтование
Спорт, Международная федерация фехтования (FIE), Фехтование
