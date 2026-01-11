Рейтинг@Mail.ru
Свитолина стала победительницей турнира в Окленде - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:41 11.01.2026 (обновлено: 11:30 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/elina-2067202091.html
Свитолина стала победительницей турнира в Окленде
Свитолина стала победительницей турнира в Окленде - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Свитолина стала победительницей турнира в Окленде
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 280 тысяч... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T09:41:00+03:00
2026-01-11T11:30:00+03:00
теннис
спорт
ван синьюй
женская теннисная ассоциация (wta)
элина свитолина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/88/1549478829_0:0:1073:604_1920x0_80_0_0_d4d835121c85ec3fd0b7a0a98b829262.jpg
https://ria.ru/20250421/tennis-2012537099.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154947/88/1549478829_0:0:1073:806_1920x0_80_0_0_082dcfa2e399363d5d3ee02f626a2522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ван синьюй, женская теннисная ассоциация (wta), элина свитолина
Теннис, Спорт, Ван Синьюй, Женская теннисная ассоциация (WTA), Элина Свитолина
Свитолина стала победительницей турнира в Окленде

Свитолина обыграла Ван Синьюй и стала победительницей турнира в Окленде

© Фото : InstagramЭлина Свитолина
Элина Свитолина - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Instagram
Элина Свитолина. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира категории WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
ASB Classic
11 января 2026 • начало в 07:20
Завершен
Элина Свитолина
2 : 06:37:6
Ван Синью
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финале первая ракетка турнира со счетом 6:3, 7:6 (8:6) обыграла китаянку Ван Синьюй, которая была посеяна под седьмым номером. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.
Свитолиной 31 год. Она выиграла 19-й турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Соболенко проиграла Остапенко в финале турнира в Штутгарте
21 апреля 2025, 15:39
 
ТеннисСпортВан СиньюйЖенская теннисная ассоциация (WTA)Элина Свитолина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала