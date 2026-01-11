Бабаев заверил болельщиков, что ЦСКА выиграл от обмена Дивеева

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев назвал непростой сделку по обмену Игоря Дивеева на Лусиано Гонду, перешедшего из петербургского "Зенита".
«
"Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА", - цитирует Бабаева Telegram-канал клуба.
"Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах", - добавил гендиректор.