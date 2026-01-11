Рейтинг@Mail.ru
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:03 11.01.2026 (обновлено: 19:17 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/diveev-2067254259.html
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"
Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых". РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T18:03:00+03:00
2026-01-11T19:17:00+03:00
футбол
спорт
игорь дивеев
пфк цска
зенит
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_d34359949305a96e4aebad89af838ff9.jpg
https://ria.ru/20260111/rpl-2067253656.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ec3e0a14cd8a63da6940dc6b369e59f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, игорь дивеев, пфк цска, зенит, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Дивеев, ПФК ЦСКА, Зенит, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"

Футболист сборной России Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"

© Соцсети ФК "Зенит"Игорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых".
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
Дивееву 26 лет. Воспитанник "Уфы" выступал за ЦСКА с лета 2019 года. В составе столичного клуба дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок страны. Защитник провел 19 матчей за сборную России, в которых забил один гол.
Сергей Кирьяков - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В России нет футболистов, готовых выступать в топ-лигах, заявил Кирьяков
Вчера, 17:59
 
ФутболСпортИгорь ДивеевПФК ЦСКАЗенитТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала