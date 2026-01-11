https://ria.ru/20260111/diveev-2067254259.html
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"
Защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев перешел из ЦСКА в петербургский "Зенит", сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых". РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T18:03:00+03:00
2026-01-11T18:03:00+03:00
2026-01-11T19:17:00+03:00
футбол
спорт
игорь дивеев
пфк цска
зенит
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_d34359949305a96e4aebad89af838ff9.jpg
https://ria.ru/20260111/rpl-2067253656.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067260780_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_ec3e0a14cd8a63da6940dc6b369e59f7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, игорь дивеев, пфк цска, зенит, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Дивеев, ПФК ЦСКА, Зенит, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"
Футболист сборной России Дивеев перешел из ЦСКА в "Зенит"