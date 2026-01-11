Рейтинг@Mail.ru
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге
Теннис
 
12:43 11.01.2026
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге
Представляющий Казахстан уроженец Гатчины теннисист Александр Бублик выиграл турнир категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге

Бублик стал победителем турнира в Гонконге и дебютирует в топ-10 рейтинга АТР

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан уроженец Гатчины теннисист Александр Бублик выиграл турнир категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800 тысяч долларов.
В финальном матче 11-я ракетка мира со счетом 7:6 (7:2), 6:3 обыграл итальянца Лоренцо Музетти, который занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмены провели на корте 1 час 38 минут.
Бублику 28 лет. В понедельник после обновления рейтинга ATP он впервые в карьере войдет в первую десятку. Титул в Гонконге стал для представителя Казахстана девятым.
