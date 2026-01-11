https://ria.ru/20260111/bublik-2067218684.html
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге
Представляющий Казахстан уроженец Гатчины теннисист Александр Бублик выиграл турнир категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет почти 800... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T12:43:00+03:00
2026-01-11T12:43:00+03:00
2026-01-11T12:43:00+03:00
теннис
спорт
гонконг
гатчина
казахстан
александр бублик
ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052390657_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8c38eab6f29fb7a64f007ee26ac5efe3.jpg
https://ria.ru/20260111/raketka-2067207114.html
гонконг
гатчина
казахстан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052390657_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_d2f8ab91c9ad32c420b306ac2fa6f2a9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, гонконг, гатчина, казахстан, александр бублик, ассоциация теннисистов-профессионалов (atp)
Теннис, Спорт, Гонконг, Гатчина, Казахстан, Александр Бублик, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Бублик дебютирует в топ-10 рейтинга АТР после титула в Гонконге
Бублик стал победителем турнира в Гонконге и дебютирует в топ-10 рейтинга АТР