"Арсенал" прошел "Портсмут" в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" нанес крупное поражение представляющему второй по силе английский дивизион "Портсмуту" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в Портсмуте, завершилась со счетом 4:1 в пользу "канониров". В составе победителей хет-трик оформил Габриэл Мартинелли (24, 50 и 71-я минуты), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник "Портсмута" Андре Доззелл (7). У "Портсмута" отличился Колби Бишоп (2). На 43-й минуте форвард "Арсенала" Нони Мадуэке не реализовал 11-метровый удар.
11 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
03’ • Colby Bishop
08’ • Андре Доззелл (А)
25’ • Габриэль Мартинелли
(Нони Мадуеке)
51’ • Габриэль Мартинелли
72’ • Габриэль Мартинелли
(Нони Мадуеке)
Соперник "Арсенала" в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 12 января. "Арсенал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Портсмут" (25 баллов) располагается на 21-й строчке в Чемпионшипе.
В другом матче "Лидс" в гостях со счетом 3:1 выиграл у "Дерби Каунти" из Чемпионшипа.