Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:05 11.01.2026 (обновлено: 21:38 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/angliya-2067259762.html
"Арсенал" прошел "Портсмут" в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик
Лондонский "Арсенал" нанес крупное поражение представляющему второй по силе английский дивизион "Портсмуту" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T19:05:00+03:00
2026-01-11T21:38:00+03:00
футбол
спорт
андре доззелл
арсенал (лондон)
габриэл мартинелли
портсмут
кубок англии
https://ria.ru/20260111/diveev-2065377201.html
спорт, андре доззелл, арсенал (лондон), габриэл мартинелли, портсмут, кубок англии
Футбол, Спорт, Андре Доззелл, Арсенал (Лондон), Габриэл Мартинелли, Портсмут, Кубок Англии
"Арсенал" прошел "Портсмут" в Кубке Англии, Мартинелли оформил хет-трик

"Арсенал" вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря хет-трику Мартинелли

© Getty Images / Stuart MacFarlaneФутболисты "Арсенала"
Футболисты Арсенала - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Getty Images / Stuart MacFarlane
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" нанес крупное поражение представляющему второй по силе английский дивизион "Портсмуту" в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в Портсмуте, завершилась со счетом 4:1 в пользу "канониров". В составе победителей хет-трик оформил Габриэл Мартинелли (24, 50 и 71-я минуты), еще один мяч в собственные ворота отправил полузащитник "Портсмута" Андре Доззелл (7). У "Портсмута" отличился Колби Бишоп (2). На 43-й минуте форвард "Арсенала" Нони Мадуэке не реализовал 11-метровый удар.
Кубок Англии
11 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Пoртсмут
1 : 4
Арсенал
03‎’‎ • Colby Bishop
08‎’‎ • Андре Доззелл (А)
25‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Нони Мадуеке)
51‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Габриэль Жезус)
72‎’‎ • Габриэль Мартинелли
(Нони Мадуеке)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Соперник "Арсенала" в следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 12 января. "Арсенал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Портсмут" (25 баллов) располагается на 21-й строчке в Чемпионшипе.
В другом матче "Лидс" в гостях со счетом 3:1 выиграл у "Дерби Каунти" из Чемпионшипа.
Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
Вчера, 18:45
 
ФутболСпортАндре ДоззеллАрсенал (Лондон)Габриэл МартинеллиПортсмутКубок Англии
 
