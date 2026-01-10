Рейтинг@Mail.ru
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:34 10.01.2026 (обновлено: 21:56 10.01.2026)
https://ria.ru/20260110/zhirkov-2067168917.html
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо"
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо" - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо"
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо", сообщается в... РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T21:34:00+03:00
2026-01-10T21:56:00+03:00
футбол
спорт
юрий жирков
ролан гусев
динамо москва
пфк цска
роман шаронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737123953_0:50:3264:1886_1920x0_80_0_0_0bdd4003fdf4cb028f9d2c46a06c1a74.jpg
https://ria.ru/20260110/ponomarev-2067121883.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737123953_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_80174453826caa72f658c64043aa3271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, юрий жирков, ролан гусев, динамо москва, пфк цска, роман шаронов
Футбол, Спорт, Юрий Жирков, Ролан Гусев, Динамо Москва, ПФК ЦСКА, Роман Шаронов
Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо"

Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮрий Жирков
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо", сообщается в Telegram-канале "бело-голубых".
Жирков будет работать в качестве ассистента главного тренера Ролана Гусева. В тренерский штаб также вошли двукратный чемпион России Роман Шаронов и экс-футболист аргентинского "Эстудиантеса" Агустин Киильяборда. Шаронов назначен ассистентом главного тренера, Киильяборда будет выполнять роль тренера по физической подготовке.
Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским "Челси" Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за "Динамо" с 2013 по 2015 год. В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" с 21 очком занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".
Футбол. РПЛ. Матч Ростов - Сочи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Больной, что ли?" Экс-игрок ЦСКА считает, что Еременко не потянет РПЛ
Вчера, 14:41
 
ФутболСпортЮрий ЖирковРолан ГусевДинамо МоскваПФК ЦСКАРоман Шаронов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    К. Мухова
    66
    34
  • Теннис
    Завершен
    Л. Музетти
    А. Рублев
    676
    754
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Адмирал
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    СКА
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    7
    6
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Экзетер Сити
    10
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Алавес
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Астон Вилла
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Рейнджерс
    10
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Торино
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Чарльтон Атлетик
    Челси
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Калгари
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала