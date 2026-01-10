Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо"

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба "Динамо", сообщается в Telegram-канале "бело-голубых".
Жирков будет работать в качестве ассистента главного тренера Ролана Гусева. В тренерский штаб также вошли двукратный чемпион России Роман Шаронов и экс-футболист аргентинского "Эстудиантеса" Агустин Киильяборда. Шаронов назначен ассистентом главного тренера, Киильяборда будет выполнять роль тренера по физической подготовке.
Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским "Челси" Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за "Динамо" с 2013 по 2015 год. В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Динамо" с 21 очком занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".