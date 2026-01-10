https://ria.ru/20260110/voleybol-2067157208.html
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР со счетом 3-1