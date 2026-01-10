Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР
Волейбол
 
19:26 10.01.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР
Московское "Динамо" нанесло поражение калининградскому "Локомотиву" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР

Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР со счетом 3-1

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" нанесло поражение калининградскому "Локомотиву" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась победой хозяек площадки со счетом 3-1 (28:26, 20:25, 25:21, 25:19).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
10 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
3 : 128:2620:2525:2125:19
Локомотив Калининград
Календарь Турнирная таблица История встреч
Столичная команда с 11 победами и 6 поражениями занимает четвертое место в таблице первенства, "Локомотив" (10-7) располагается на пятой строчке.
В другом матче "Омичка" дома обыграла саратовский "Протон" со счетом 3-0 (25:18, 25:22, 30:28).
Волейболистки саратовского Протона - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Волейболистки "Протона" обыграли казанское "Динамо" в матче ЧР
