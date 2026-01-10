Рейтинг@Mail.ru
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
Фигурное катание
Фигурное катание
 
23:16 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой? - РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
Камила Валиева возвращается в спорт на чемпионате России по прыжкам, о чем РИА Новости сообщила Татьяна Навка. Чем удивит гениальная фигуристка? РИА Новости Спорт, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?

Валиева может выступить на чемпионате России по прыжкам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Камила Валиева возвращается в спорт на чемпионате России по прыжкам, о чем РИА Новости сообщила Татьяна Навка. Чем удивит гениальная фигуристка?

Главные ресурсы нацелены не на Камилу

Еще несколько лет назад прыжковый чемпионат России был нашей национальной гордостью. Первый в мире, аналогов нет, уникальный формат, мощный зрительский интерес.
© РИА Новости / Алексей ДаничевЧемпионат России по прыжкам
Чемпионат России по прыжкам - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Чемпионат России по прыжкам
Однако во всем разнообразии новых турниров просматривался плохо скрываемый конфликт желаемого и действительного. С одной стороны, федерации в связке со спонсорами хотелось быть новаторами – и это у них получалось. Тот же Международный союз конькобежцев (ISU), по информации РИА Новости, действительно изучал опыт проведения необычных стартов в России.
С другой, актуальность этих новых веяний с самого начала находилась в обратной зависимости от допуска наших фигуристов на международную арену. Поэтому в том, что энтузиазм организаторов в отношении новосозданных стартов начинает угасать с приближением Олимпийских игр 2026 года, не может быть сомнений. Вероятно, именно по этой причине за 20 дней до того же прыжкового чемпионата России публика не знает ни регламента, ни списка участников. Формально этого турнира даже нет в календаре федерации.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
Вчера, 16:58
Со стороны кажется, что поддерживать жизнь старта за счет организаторских решений сейчас нет ни сил, ни времени. На носу Олимпиада, куда надо довезти наших Петра Гуменника и Аделию Петросян не только в добром здравии, но и в боевой форме. На эту задачу мобилизованы, кажется, все ресурсы – и на все остальное их банально не хватает.
Поэтому то, что на прыжковом чемпионате планирует официальное возвращение в спорт Валиева, для федерации настоящий подарок судьбы.

Будут ли четверные прыжки?

Одно это событие способно закрыть вопрос о популярности старта у телеаудитории. Учитывая, что чемпионат пройдет на "Навка Арене" вместимостью всего 2025 человек, не было большой проблемы распродать все билеты. Вместе с тем получить прибыль за счет охватов на ТВ было, вероятно, критически важно.
В текущей временной точке Валиева и любое ее появление на соревновательном льду практически гарантирует зрительский интерес. И вопрос "В какой форме подойдет фигуристка?" здесь не имеет никакого смысла – ведь важен не ее прыжковый контент, а сам факт выхода на старт. Но что она может показать?
До вынужденного перерыва Камила была одной из самых техничных фигуристок мира. В свой пик – в олимпийский сезон-2021/22 – она практически не знала себе равных. Побеждать ее за счет прыжков могла лишь Александра Трусова при условии чистого исполнения всего своего зубодробительного контента. Однако уже после Олимпиады прыжковая заявка Валиевой изменилась. Количество четверных постепенно сократилось до одного (тулупа), а тройной аксель и вовсе временно исключили.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Камила Валиева
В таком режиме она выступала до отстранения – вероятно, и после него тактика в целом сохранится. На данном этапе наиболее вероятным выглядит ее участие в прыжковом чемпионате с элементами в три оборота - тем более, что, скажем, прошлогодний регламент турнира допускает их исполнение. Да, выиграть только лишь за счет них будет тяжело, но дойти до поздних раундов вполне себе можно. При этом нельзя сказать, что от планов на ультра-си спортсменка и ее тренерский штаб полностью отказались. Впрочем, это стоит оставить на сладкое.
Глобально же по прыжковому чемпионату России невозможно будет сделать каких-либо далекоидущих выводов. Сольные прыжковые элементы доступны многим фигуристам – даже тем, кто давно закончил выступать. Алексей Ягудин, к примеру, все еще с успехом продолжает прыгать тройной тулуп на ледовых шоу.
Проблема в том, что все эти прыжки необходимо соединить в программы, а это уже совершенно другой тип нагрузки. Кстати, новые программы Камиле, как ранее сообщало РИА Новости, уже активно ставят. Причем в этом процессе, как говорят знающие люди, задействована целая команда специалистов. Так что мы вправе ожидать выдающегося результата.
Но обо всем этом мы поговорим уже в следующем сезоне. А в этом – просто порадуемся, что даже длительный перерыв не убил в одной из лучших фигуристок мира любовь к своему делу.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Валиева скрыта от посторонних: вот где можно увидеть чемпионку
26 декабря 2025, 12:10
 
Фигурное катание
 
