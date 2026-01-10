Журова призвала не строить завышенных ожиданий от выступлений Валиевой

«

"Для Камилы это будет очень хорошая тренировка. Психологическая, мотивационная, соревновательная. Так как она отрабатывала прыжки не перед болельщиками, не на камеру, это другой уровень выступлений и ответственности. Чтобы потом в программе стабильно делать набор прыжков и не срывать их, надо себя пробовать. И этот турнир - очень хорошая возможность. Завышенных ожиданий строить и вспоминать, как Камила прыгала, не надо. Она сейчас себя испытывает. Я так же, когда возвращалась, ставила себе отметки после каждого пройденного этапа и шла дальше. Думаю, у Камилы тоже есть такое: "Справилась, значит, иду дальше". После большого перерыва это очень важно", - сказала Журова РИА Новости.