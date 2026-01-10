https://ria.ru/20260110/valieva-2067156113.html
Журова призвала не строить завышенных ожиданий от выступлений Валиевой
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова считает, что не нужно строить завышенных ожиданий от выступлений фигуристки Камилы Валиевой на соревнованиях и вспоминать, как она прыгала раньше.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила РИА Новости, что Валиева, скорее всего, будет выступать на чемпионате России по прыжкам.
"Для Камилы это будет очень хорошая тренировка. Психологическая, мотивационная, соревновательная. Так как она отрабатывала прыжки не перед болельщиками, не на камеру, это другой уровень выступлений и ответственности. Чтобы потом в программе стабильно делать набор прыжков и не срывать их, надо себя пробовать. И этот турнир - очень хорошая возможность. Завышенных ожиданий строить и вспоминать, как Камила прыгала, не надо. Она сейчас себя испытывает. Я так же, когда возвращалась, ставила себе отметки после каждого пройденного этапа и шла дальше. Думаю, у Камилы тоже есть такое: "Справилась, значит, иду дальше". После большого перерыва это очень важно", - сказала Журова РИА Новости.
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов в 2026 году пройдет с 31 января по 1 февраля на "Навка Арене" в Москве
. 25 декабря 2025 года закончилась дисквалификация Валиевой
за нарушение антидопинговых правил.