Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу обыграть "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл "Самару" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 10.01.2026
2026-01-10T17:57:00+03:00
2026-01-10T17:57:00+03:00
2026-01-10T17:58:00+03:00
спорт
никита михайловский
алексей швед
уникс
самара
единая лига втб
баскетбол
Новости
ru-RU
спорт, никита михайловский, алексей швед, уникс, самара, единая лига втб
Спорт, Никита Михайловский, Алексей Швед, УНИКС, Самара, Единая Лига ВТБ, Баскетбол
Дабл-дабл Шведа помог УНИКСу обыграть "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
