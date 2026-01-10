https://ria.ru/20260110/tennis-2067082218.html
Алькарас и Синнер допустили, что могут вместе сыграть в парном разряде
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер, занимающий второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), допустили, что могут сыграть в парном разряде вместе.
проведут выставочный матч в Сеуле
. За всю историю противостояния теннисисты провели 16 очных матчей на уровне ATP: в десяти победил испанец, в шести - итальянец. В 2025 году Синнер и Алькарас встретились в шести финальных матчах: испанец взял верх в финалах "Мастерсов" в Риме
и Цинциннати
, а также на "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате США, Синнер переиграл Алькараса в решающих матчах Уимблдона и итогового турнира.
"Мы думали об этом один-два раза. Но, будучи одиночными игроками и проводя так много матчей подряд, иногда очень сложно сыграть в парном разряде. Сыграть вместе хотя бы один раз - это было бы неплохо. Думаю, я бы играл с форхенда, а Синнер - с бэкхенда", - приводит слова Алькараса с предматчевой пресс-конференции TNT Sports.
"Я думаю, было бы весело хотя бы один раз выйти на корт вместе, на одной стороне. Мы, возможно, поговорим об этом в нынешнем году. Или в следующем - почему нет? Это будет сюрприз!" - добавил итальянец.
Синнеру 24 года. В активе итальянца 24 титула турниров ATP в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема. На счету 22-летнего Алькараса 24 трофея в одиночном разряде, в том числе шесть побед на турнирах Большого шлема. Также испанец является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.